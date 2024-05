O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta 2 de Paus

Saiba que está prestes a encarar novas parcerias e começos em sua vida, principalmente nas amizades, trabalho ou estudos. A estabilidade está chegando e é momento de acompanhá-la. Notícias sobre acidentes podem acontecer, então recomende o cuidado para as pessoas queridas.

Capricórnio - Carta 7 de ouros

Esteja aberto, pois a vida irá sorrir e a sorte pode chegar em questões que envolvem a vida financeira ou amorosa. Para que tudo vá bem, se mantenha positivo e conectado com a intuição ou espiritualidade, pois assim irá receber os sinais que precisa.

Aquário - Carta 6 de copas

Um momento no qual o amor pode entrar em uma lentidão ou pausa importante. Se a mente se volta para o passado, é preciso ter cuidado para não cair em círculos viciosos e ficar revivendo algo antigo que o deixa ter conquistas novas e melhores.

ANÚNCIO

Peixes – Carta 5 de espadas

Chegou a hora de se armar de força para passar por dificuldades ou momentos complexos com luta e determinação. Não se descuide com terceiras pessoas que desejam complicar seu relacionamento ou possuem intenções com seus parceiros. Também fique de olho em adversários no trabalho, projetos ou oportunidades.