O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Áries – Carta 4 de Bastos

Desejos são realizados e relacionamentos nascem ou reascendem a chama da paixão. A felicidade se ativará. É importante aproveitar esse momento para tomar iniciativas e aumentar a confiança, pois isso só potenciará a sorte.

Touro - Carta Dois de Ouros

Cuidado com os problemas judiciais e seja muito atento a tudo o que surgir nesse campo agora. Ouça a intuição e não fique apenas com uma desconfiança vazia. Evite a dureza e ser rude; valorize quem ama e use a graça da lábia para sair de determinados problemas. Não é hora para se alterar.

Gêmeos – Carta 5 de Copas

Ao lidar com família e afetos é importante deixar as coisas claras e não renunciar diante dos problemas. Saiba mediar algumas questões e renunciar quando for necessário. Perdas podem acontecer.

Câncer – Carta 11 de Copas

A vida sentimental passa por mudanças e acontece movimentos importantes em sua rotina. Viagens, mudanças e novas portas se abrindo podem alterar a realidade para algo mais agradável e feliz. Permita-se encantar!