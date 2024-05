Como usar unhas tutti-frutti, o modelo mais fofo e elegante se você tem 30 anos ou mais

(Nail it spa/Pinterest)

Em 2024, as unhas tutti-frutti se tornaram a última moda para mulheres que desejam parecer jovens e modernas aos 30 anos ou mais. Definitivamente não é um estilo adequado para as mais conservadoras, pois essa tendência nos convida a sair da zona de conforto e escapar por um tempo do minimalismo predominante.

Nos afastamos por um momento das bases lisas para mergulhar nas cores divertidas e nos motivos de verão, que podemos continuar usando mesmo fora dessa temporada. Ou será que as regras não foram feitas para serem quebradas?

Como fazer as unhas tutti-frutti em 2024?

Bem, como o nome sugere, as unhas tutti-frutti são aquelas compostas por estampas dedicadas às frutas, um dos símbolos mais icônicos da primavera-verão.

De acordo com a Vogue, existem três maneiras de aderir a essa revolução da moda. Por exemplo, com "a manicure multifrutas, que combina diferentes designs em cada unha; a 'monofruta', que se baseia em uma única peça; e 'a macedônia', que é algo como uma mistura de ambas, e que dedica cada unha a uma fruta diferente".

Aqueles que as experimentaram afirmam que o primeiro modelo é para os mais recatados, enquanto a segunda opção é um pouco mais especial, especialmente se combinadas com outras técnicas em alta, como o efeito aurora.

O que eles recomendam da mesma fonte é que não se esqueça de fazê-las em gel para que fiquem mais bonitas, tridimensionais e durem por mais tempo.

Especificamente com “gel de construção ou poligel, um produto usado para fortalecer e alongar as unhas naturais ou criar extensões artificiais”, que está muito na moda e é o mais popular nos tutoriais de redes sociais.