Como usar a bruma hidratante, o truque dos maquiadores para fazer seu visual durar horas

Se estiver em busca da dica definitiva para fazer sua maquiagem durar por horas, você deve aprender a usar a bruma hidratante, um produto infalível no kit dos especialistas. Embora não seja tão viral como gostaríamos, trata-se de um cosmético chave, pois ajuda a oxigenar as células da pele, minimizando o tamanho dos poros.

ANÚNCIO

Além disso, você pode manter a hidratação que o seu rosto precisa vaporizando a apenas alguns centímetros do rosto com os olhos fechados. Alguns podem confundir isso com água termal, mas existem diferenças-chave entre os dois.

Água termal para pele opaca Kalos Skincare / Unsplash

Por exemplo, a água termal apenas fornece água ao rosto quando queremos nos refrescar, enquanto a bruma hidratante contém ingredientes ativos benéficos para a pele, tornando-se um combo completo entre propriedades hidratantes, refrescantes, calmantes e iluminadoras.

Como é usada a bruma hidratante na maquiagem?

Se você foi convencido, a Vogue aponta as chaves para integrá-la ao seu dia a dia. O melhor é escolher uma bruma hidratante que possa servir como primer e que faça parte da rotina de skincare, ou da preparação do rosto antes de começar com a base, o corretivo e os outros cosméticos.

Qual é a ordem da rotina de cuidados com a pele Way Home Studio / Freepik (Imagen de Way Home Studio en Freepik)

Ao considerar os primeiros passos da sua rotina de beleza, é fundamental que o produto tenha outras qualidades como retenção de hidratação, proteção solar, um bom aroma e, por que não, até iluminar e fixar a maquiagem que será aplicada em seguida.

A ideia é procurar no mercado uma que seja adequada ao seu tipo de pele, orçamento e benefícios que deseja obter com apenas um spray. Os maquiadores dizem que ao usar um spray hidratante, a base e o corretivo terão um acabamento mais homogêneo. Algumas podem ser usadas sobre a maquiagem e até mesmo ser suas aliadas nos momentos de retoque durante o dia.