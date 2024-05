Cabelo sujo? Veja 5 penteados para disfarçar a oleosidade dos fios

Nos dias corridos, quando o cabelo não está nas melhores condições, encontrar maneiras práticas de mantê-lo arrumado pode ser um desafio.

No vídeo “Penteado fácil e rápido para usar com o cabelo sujo ou oleoso” da Ingrid Lorrane, são apresentados cinco penteados rápidos e simples que podem ser feitos mesmo quando o cabelo está sujo ou oleoso.

A seguir listamos os passos essenciais para cada penteado. Veja!

1. Coque alto despojado

O primeiro penteado é um coque alto despojado. Este estilo é ideal para esconder a oleosidade e ainda manter um visual elegante. Para fazer, basta puxar todo o cabelo para cima, formar um coque e prender com um elástico. Use grampos para ajustar o coque e deixar alguns fios soltos para um efeito mais natural.

2. Trança lateral

A trança lateral é uma excelente opção para disfarçar a aparência de cabelo sujo. Comece dividindo o cabelo de lado e inicie uma trança francesa ou embutida, adicionando mais cabelo à medida que você trança em direção à ponta. Prenda com um elástico e puxe levemente os gomos da trança para um look mais volumoso.

3. Rabo de cavalo alto com volume

Para um visual rápido e chic, o rabo de cavalo alto é perfeito. Penteie o cabelo para trás e prenda-o no alto da cabeça com um elástico. Para adicionar volume, separe uma pequena mecha do rabo, enrole-a ao redor do elástico e prenda com um grampo, escondendo o elástico.

4. Meio preso com topete

O meio preso com topete é um penteado que adiciona sofisticação sem muito esforço. Separe a parte superior do cabelo, penteie para trás, crie um leve topete e prenda com grampos. Deixe o restante do cabelo solto para um visual equilibrado.

5. Coque baixo com trança

Este penteado combina elegância e praticidade. Faça uma trança simples na parte inferior do cabelo e depois enrole a trança em um coque baixo. Prenda com grampos e ajuste conforme necessário. Este estilo é ótimo para esconder a oleosidade e ainda parecer arrumada.

Para melhorar ainda mais o visual, é possível acrescentar acessórios como lenços, tiaras e presilhas, que podem dar um toque especial aos penteados e ajudar a disfarçar a oleosidade.

Além disso, usar um pouco de shampoo a seco pode ser uma ótima maneira de refrescar o cabelo e dar mais volume antes de fazer qualquer penteado.

Experimente cada estilo e descubra qual combina mais com você e com a ocasião!