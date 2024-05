As calças jeans largas não são proibidas aos 50 anos ou mais: 5 dicas para usá-las e parecer estilosa

Muitos acreditam que a nova tendência de jeans largos é apenas para jovens. No entanto, muitas influenciadoras de 50 anos ou mais derrubam essa crença, demonstrando que eles estilizam ainda mais do que seus homólogos estilo skinny ou boyfriend, que estiveram tão na moda anos atrás.

O que está em alta hoje é o conforto e a modernidade, não é à toa que as calças estilo cargo também voltaram à moda, nos inspirando com sua vibe do início do milênio que dominaremos como as especialistas que somos nesta idade.

Como usar jeans largos aos 50 anos ou mais?

Eles combinam com qualquer estilo, calçado e silhueta, mas existem dicas que vão realçar o seu visual quando você já chegou à quinta década de vida.

De acordo com Clara, um deles é não combiná-los com outra peça oversized, pois seria demais e nossa silhueta se perderia no meio de tanto tecido. A ideia é equilibrar e destacar nossos atributos, seja a cintura, o decote ou uma bela forma de violão.

De acordo com o mesmo meio, outra maneira especial de usar calças largas aos 50 anos ou mais é com saltos altos, pois isso potencializará o efeito da calça. Ou seja, as pernas parecerão mais alongadas e nós, mais estilizadas.

Da mesma forma, afirmam que "daremos uma maior sensação de harmonia e sofisticação" se montarmos um visual monocromático, ou seja, um look total em denim, permitido e que nos remete aos gloriosos anos 80.

"Calças cargo largas - com bolsos nas pernas - são ideais para criar looks casuais com um toque urbano. Neste caso, são combinadas com tênis," recomendam para os dias em que temos a agenda cheia, mas queremos parecer modernas.

Por último, “se você procura um estilo elegante e simples para o dia a dia, não deixe de brincar com esta combinação básica de calças largas e de cintura alta e blusa de gola alta”, ideal para ir ao escritório ou reuniões de negócios.