Adeus wide leg? As calças ‘loose’ serão a sensação por elevarem seu visual: são favorecedoras e confortáveis

Os jeans são a peça básica do guarda-roupa que, não importa quanto tempo passe, conseguem se posicionar no topo das tendências, demonstrando que não são apenas confortáveis e favorecedores, mas também os mais versáteis.

No entanto, o passar dos anos fez com que este tipo de peça sofresse várias mudanças, tendo que se reinventar para continuar agradando ao público, passando de estilos largos até formas justas como as calças ‘skinny’ e, atualmente, mostrando que as calças de pernas largas são as que mais favorecem, independentemente do tipo de corpo, pois ficam bem em todas.

Os ‘skinny’ ficaram para trás para que os ‘wide leg’ sejam os reis dos últimos anos, demonstrando que não é necessário usar roupas muito justas para parecer elegante e sexy e que apenas uma combinação de peças oversized com algo que deixe suas curvas à mostra é suficiente para parecer um ícone da moda.

O que são as calças jeans largas?

Entre os jeans que têm dominado estão os baggy, cargo, wide leg e boca de sino, mas os loose jeans prometem ser a nova obsessão das mulheres graças à sua essência larga e confortável que os torna uma das opções mais versáteis para os looks das mulheres e são os especialistas em moda que os posicionam como o tipo de calça que você precisa experimentar agora.

As calças ‘loose’ são caracterizadas por sua queda reta com pernas largas e geralmente são um design que se destaca por sua cintura alta, muito semelhante às wide leg e às calças mom. Além disso, elas têm uma série de benefícios, como proporcionar um efeito visual de alongar e estilizar a figura, então se você é baixinha, elas ajudarão a fazer com que suas pernas pareçam quilométricas, além de serem perfeitas para todos os tipos de corpos, tornando-as uma das opções mais irresistíveis.

Como usar calças jeans folgadas?

Se também quiser adicionar umas calças largas ao seu guarda-roupa, aqui estão algumas dicas que podem ser úteis para usar a peça que fica bem dos 20 aos 60 anos, lembre-se de que ninguém deve dizer o que vestir, o melhor é sempre usar o que te faça sentir confortável e segura consigo mesma.

Um visual total jeans

Os looks totais são sempre uma boa ideia, pois proporcionam um efeito visual de alongar a figura. Aqui está uma ideia que aposta num conjunto completo jeans que poderá te fascinar.

Elegante e chique

Se o que você procura é um look noturno ou elegante, então aposte em uma calça jeans de corte solto, uma jaqueta cropped e sandálias de salto ou plataformas.

Não se esqueça da estampa de animal

Combine uma jaqueta animal print com uma calça jeans bege, você não só terá um look harmonioso, como também muito chique que vai adorar.

Casual para dias quentes

Se você está à procura de um visual perfeito para dias quentes, então complemente com uma camisa ou blusa estampada floral e acrescente calças jeans largas.

A cereja do bolo: um par de tênis

Os tênis ficam bem, afinal, use-os para um look casual e combine com um top justo. Você vai parecer chique sem perder o conforto.