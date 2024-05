A Victoria’s Secret anunciou o retorno às passarelas com ‘as anjas’

A marca de lingerie Victoria’s Secret anunciou que seu famoso desfile de anjos retornará no próximo outono, depois de ter sido suspenso em 2018.

“O desfile da Victoria’s Secret está de volta e vai mostrar quem somos agora, juntamente com tudo o que você conhece e ama: o glamour, a passarela, as asas, a música ao vivo e muito mais! Fiquem ligadas”, comunicaram em sua conta oficial do Instagram.

No vídeo aparece Candice Swanepoel, a modelo sul-africana que se tornou o rosto - e corpo - da marca, e uma mensagem: “Nós lemos e ouvimos seus comentários”, dando a entender que as alternativas propostas aos famosos desfiles não convenceram seus seguidores.

Desfile de Moda da Victoria's Secret

O Victoria's Secret Fashion Show é um evento anual de moda e entretenimento organizado pela marca de lingerie Victoria's Secret. O espetáculo estreou em 1995 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural, conhecido por sua combinação de moda, música e celebridades.

O desfile é famoso por apresentar algumas das modelos mais reconhecidas do mundo, chamadas de "anjos" da Victoria's Secret. Essas modelos são embaixadoras da marca e se destacam por usar as emblemáticas asas durante o show.

Embora inicialmente aclamado por seu glamour e espetacularidade, o show tem enfrentado críticas nos últimos anos por sua falta de diversidade e inclusão. Essas críticas levaram a marca a reconsiderar seu enfoque e, em parte, contribuíram para a suspensão do desfile após 2018.

No entanto, com este anúncio, a marca promete uma renovação que reflita melhor os valores contemporâneos da marca e uma maior inclusão.