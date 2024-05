A namorada dele não queria ter intimidade após o parto e disse: procure outra pessoa para isso

Para um homem, a paternidade se tornou um obstáculo inesperado. Sua esposa colocou um fim na intimidade deles no quarto. O cara se tornou pai há três meses e, enquanto ele tentava reacender a chama na relação, ela não dá sinais de estar disposta a fazer o mesmo.

Embora tenha dito que não quer "exagerar" e colocar todas as cartas na mesa com a sua namorada para não pressioná-la, isso o deixou sentindo todo tipo de "frustração sexual" e em um aperto para saber como abordar o assunto com a sua parceira, de acordo com a história relatada e publicada pelo Daily Star.

Através da rede social Mumsnet, compartilhou: "Em poucas palavras, o parto correu bem, ela se recuperou bem e o bebê agora tem três meses. A primeira vez que tentamos ter relações sexuais foi boa, então eu supus que tínhamos voltado ao normal, mas desde essa tentativa, ela não deu nenhuma pista e não quero exagerar com as pistas, já que a faria se sentir pressionada. O bebê está ao lado dela e ela permanece vestida a noite toda, o que é um sinal claro de que nada vai acontecer".

Sua namorada não quis ter intimidade após o parto e disse que ele deveria procurar outra pessoa para isso Getty Images/Westend61 (Westend61/Getty Images/Westend61)

Além disso, acrescentou: "estou sexualmente frustrado. Trabalho em tempo integral e tento ajudá-la o máximo possível quando chego em casa para que ela relaxe, mas não ajuda. Falei um pouco sobre isso, mas é um assunto que pode afetar alguém nesta fase, então tenho tido cuidado ao mencioná-lo de forma divertida, mas mesmo assim nada".

Além disso, o homem confessou que sua esposa sempre teve uma libido “baixa” e até sugeriu uma vez que ele poderia estar com outra pessoa para satisfazer suas necessidades, uma proposta que ele rejeitou porque leva seu casamento muito a sério. Os internautas recomendaram que ele seja paciente e espere o tempo necessário para que possam retomar sua intimidade, no momento o melhor que ele pode fazer - disseram - é dar-lhe todo o seu apoio.