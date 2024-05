‘Unhas blush’: 5 designs bonitos para aderir à tendência mais feminina

No mundo das manicures, as tendências são muito mutáveis. No entanto, um dos últimos estilos de unhas que conseguiu persistir ao longo das temporadas são as femininas unhas blush (blush nails).

A encantadora, mas minimalista manicure surgiu na Coreia do Sul, mas sua popularidade se espalhou para o resto do mundo nos últimos anos e não é difícil entender por que conseguiu se manter.

E é que são bonitas, delicadas e muito fáceis de fazer em casa. “A tendência das unhas com blush imita o rubor facial, geralmente cobrindo metade da unha com um tom rosado ou magenta”, explicou a especialista Jin Soon Choi à revista Byrdie.

“Assim como a tendência das unhas esmaltadas em forma de rosquinha, as blush nails dão sutilmente um aspecto saudável e brilhante às unhas. Eu acredito que começou na Coreia, onde o visual natural e jovial da maquiagem, realçado com blush, foi transferido para as unhas”, acrescentou.

A primavera é a melhor temporada para usar esta maneira sutil de chamar a atenção sem exagerar, mas com certeza você pode usá-las durante qualquer época do ano.

"Gosto deste visual porque é uma forma de arte de unhas que não requer esforço e na verdade você está usando maquiagem nas unhas", disse também a fundadora da linha de esmaltes JINsoon.

"Também gosto da aparente tridimensionalidade; para mim, tem um apelo semelhante ao efeito de unhas de aura. Também confere uma convexidade à superfície da unha, melhorando ainda mais a aparência saudável da unha", destacou.

5 designs para aderir à tendência de unhas com blush

As unhas blush podem ser feitas com blush real ou com verniz de unhas; no entanto, se você precisa de inspiração antes de as fazer em casa ou no salão de beleza, aqui estão cinco designs desta tendência para te inspirar.

Unhas Blush tradicionais

As unhas blush clássicas são feitas com um tom rosa quente sobre uma unha nude brilhante. O resultado é minimalista, mas não menos impactante e combina perfeitamente com todos os estilos.

Rosa vibrante

Se você gosta de destacar suas mãos, aposte em usar o blush no centro da unha em um tom rosa vibrante sobre uma base quase invisível para obter um visual chamativo e muito feminino.

Com brilhinhos e corações

As pessoas que amam as manicures mais divertidas podem optar por exibir unhas rosadas com alguns brilhos, corações e outras figuras bonitas sobre o blush. Elas ficam muito fofas.

Com flores e apliques

Outra maneira de elevar as unhas blush básicas é pintando algumas flores à mão livre em outro tom de rosa por cima e adicionando alguns diamantes de imitação. O visual final é super chique.

Blush pêssego

As unhas blush tradicionalmente são rosa, mas o blush original vem em várias cores. Como o pêssego, então se quiser ser mais original, pode usar essa manicure nessa cor.