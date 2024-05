Três ideias para incorporar os coletes de gola alta ao seu look de trabalho

Os coletes de gola alta, também conhecidos como gola rolê, são uma peça segura se estiver procurando montar um look formal com um toque chique. Aqui estão algumas ideias para você se destacar com seu guarda-roupa no escritório com esta peça atemporal.

Os coletes de gola alta podem criar looks de alto impacto. Assim, quando você for trabalhar em dias frios, pode recorrer a um que tenha no armário, seja sem mangas, justo, oversized, estampado ou de uma única cor.

Tenha em consideração os seguintes conselhos para vesti-lo:

1. Combine com calças sociais ou saias

O clássico dos clássicos é o preto, ao usá-lo será fácil encontrar um visual mais formal, embora também possa fazê-lo com outros tons escuros ou até mesmo tons pastel.

Uma boa alternativa é também optar pelo contraste e usar uma calça em outra tonalidade, por exemplo, um suéter preto de gola alta e calças de tecido bege. Os jeans também serão bons aliados, tanto os retos quanto os flare, mom jeans ou de cintura alta.

Também ficam muito bem com saias (ainda melhor se for um design justo) e meias-calças, combinados com mocassins ou botas ajudarão a manter um visual arrumado, além de ficarem maravilhosos sob um vestido de outono estilo jumper.

2. Combine com um casaco estruturado ou um blazer

Seu look para o escritório pode ser realçado pelo que você coloca por cima da sua camisa, nesse sentido, os blazers são sinônimo de sofisticação, e o espaço que deixam no peito torna-os perfeitos para realçar e destacar a altura do pescoço da camisa.

Além de ficar incrível, o blazer vai te dar mais calor para ficar ao ar livre sem deixar de mostrar a parte mais brilhante do seu suéter. E o melhor de tudo, te faz parecer formal.

Um trench coat ou um casaco leve também é outra boa opção para complementar o seu visual com coletes de gola alta em dias frios.

3. Brinque com acessórios sutis, mas que se destaquem

Os coletes de gola alta são ideais para combinar com acessórios, podendo criar um interessante contraste com colares, especialmente os mais compridos. Imagine um colar dourado com uma camisola preta, é uma aposta segura.

São interessantes também as combinações de coletes com grandes enfeites. A ideia é que você vá experimentando os que tem e escolha o que melhor se destaca. Além disso, você pode:

- Complementar com um cinto na calça, de preferência de uma cor sólida e com uma fivela que se destaque.

- Usar sapatos, desde botas ou botinas até mocassins ou saltos altos, a ideia é que estejas sempre arrumada.

-Acompanhar com uma bolsa ou mochila de couro ecológico adicionará pontos ao seu visual.

- Adicionar um boina, chapéu ou tiara pode ser a cereja do bolo do seu visual.

Colete de gola alta, nunca pode faltar no seu guarda-roupa!

Sem dúvida, os coletes de gola alta são uma peça essencial no seu guarda-roupa. Como acabou de ver, também são uma opção que se destaca pela facilidade de criar conjuntos interessantes para o escritório. Aproveite o impacto deles nos seus looks e trabalhe com estilo.