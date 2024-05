Qual é a regra dos dois minutos? É a chave para manter sua casa limpa e organizada

Querer ter uma casa limpa não é apenas uma questão de aparência ou higiene básica, também é fundamental para cuidar da saúde mental e preservar a harmonia entre os habitantes da mesma.

No entanto, entre as responsabilidades do dia a dia, muitas pessoas mal conseguem manter suas casas limpas e organizadas por alguns minutos, o que gera estresse adicional à vida.

Por isso, não é de surpreender que de tempos em tempos se popularizem mais estratégias, dicas ou ideias para alcançar esse objetivo de limpeza perpétua que todos desejamos, como a regra dos dois minutos.

Em que consiste a regra dos dois minutos para limpar?

A regra dos minutos para limpar consiste em realizar todas as tarefas de limpeza que levem menos de 120 segundos quando necessário, em vez de adiá-las para depois, segundo Vaniatis.

Sua eficácia reside em aproveitar a rapidez de pequenas tarefas domésticas para evitar que a carga de trabalho final para devolver a limpeza a um espaço seja muito maior.

No entanto, não só se deve recolher, limpar ou lavar quando for necessário, mas também quando não se tem vontade. Por exemplo, se um copo quebra, geralmente se recolhem os cacos imediatamente.

Pelo contrário, uma tarefa que leva menos de dois minutos, mas não é obrigatória - como lavar um copo depois de comer - pode acabar sendo adiada e, no final, terminar em uma pilha enorme de pratos.

A regra dos dois minutos se baseia na subdivisão de tarefas sempre que puder | (cottonbro studio/Pexels)

A regra básica simples basicamente consiste em dividir as tarefas sempre que possível para que elas não se tornem maiores no final. Dessa forma, você terá um espaço organizado e impecável por mais tempo.

Você salpicou a bancada da cozinha com molho? Deve limpá-la imediatamente. A roupa que você lavou já está seca? Tem que apanhá-la e guardá-la de uma vez, não a deixe num cesto para outro momento.

A melhor parte desta regra é que pode ser cumprida enquanto você faz outras atividades. Por exemplo, enquanto assiste a uma série, pode aproveitar para fazer algo como limpar o pó do seu quarto.