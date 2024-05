‘Phubbing’, um hábito cada vez mais comum entre pais que afeta seus filhos: como superá-lo?

Embora cada pai seja diferente, há um hábito que muitos pais e mães ao redor do mundo começaram a adotar há vários anos e que pode afetar muito seus filhos: o phubbing.

ANÚNCIO

O termo define quando uma pessoa ignora outra na vida real para mexer no seu telefone. Foi cunhado na Austrália como parte de uma campanha do Dicionário Macquarie em 2012.

A palavra então foi escolhida para descrever uma preferência crescente de comportamento em que os indivíduos ignoram todos ao seu redor enquanto olham para as telas de seus smartphones.

Nos pais, a doutora Jenny Woo descreveu o phubbing como "o hábito deles de se concentrarem nos seus telefones em vez de prestar atenção aos seus filhos ou interagir com eles", de acordo com a Parents.

Embora pareça inofensivo, a realidade é que pode ser prejudicial para as crianças e ter um impacto significativo nelas se se sentirem rejeitadas ou desapontadas por seus pais ou cuidadores.

Como o ‘phubbing’ dos pais afeta seus filhos?

Na verdade, de acordo com a fonte citada, um estudo em 2022 descobriu que o ‘phubbing’ dos pais estava correlacionado com o apego entre pais e filhos, a diminuição da autoestima e o desgaste por aprendizagem.

"Quando os cuidadores priorizam seus telefones em vez de interagir com seu filho, a mensagem que pode ser comunicada a essa criança (e que essa criança pode internalizar) é que o telefone é mais valioso, atraente, interessante e importante do que eles", disse Michelle Felder, diretora executiva da Parenting Pathfinders, à revista Parents.

ANÚNCIO

De acordo com a revista, tudo isso está relacionado com o termo ‘cara quieta’ que surgiu de um experimento nos anos 70. Nestes testes, foi demonstrado como manter interações interrompidas ou a ausência de compromisso social dos pais afeta seus filhos, assim como acontece no ‘phubbing’.

"No experimento, quando um pai parou repentinamente de responder e adotou uma expressão facial e comportamento imóveis e sem emoções, os bebês mostraram sinais de confusão e angústia", explicou Felder à publicação.

"As interações entre pais e filhos desempenham um papel muito importante na formação do desenvolvimento social e emocional de uma criança, e este experimento destaca a importância das conexões sociais e de ser emocionalmente receptivo às necessidades de uma criança," destacou.

Por outro lado, a terapeuta Nikki Hurst afirmou à mídia que o phubbing também pode causar atrasos graves no aprendizado da linguagem, habilidades e comportamentos sociais.

Além disso, o phubbing das mães em particular tem sido significativamente associado a problemas emocionais e comportamentais de seus filhos.

Como superar o hábito do phubbing se você é pai?

Agora, o phubbing não é uma sentença. Se você tem esse hábito e está preocupado com o impacto que pode ter em seus filhos, você pode controlá-lo fazendo apenas três simples mudanças em sua vida como pai.

Organize espaços livres de telefone

Jenny Woo aconselhou os pais a designarem espaços específicos em casa onde não se possa usar o telefone para prestar toda a atenção aos familiares, seja na sala de jantar ou em qualquer outro lugar.

“Quando os pais precisam usar seus telefones enquanto estão com seus filhos nesses espaços, podem explicar para que os estão usando, demonstrando que é para um propósito específico em vez de apenas navegar sem rumo”, destacou a Parents.

Estabeleça regras para o uso do celular

No caso dos pais que usam o telefone principalmente para o trabalho, Hurst aconselha criar limites rigorosos em torno das atividades laborais e do uso do celular fora do horário.

"Uma vez estabelecidos esses limites, respeite-os e não verifique os e-mails ou mensagens de trabalho até o próximo dia útil", recomendou o meio.

Estabeleça limites com as redes sociais

Enquanto isso, aqueles que são absorvidos pelas redes sociais, Hurst recomenda estabelecer limites nos aplicativos que distraem mais, como o TikTok.

"Silencie as notificações após determinada hora do dia ou coloque seu telefone no modo 'não perturbe' para ajudar a limitar distrações indesejadas", apontou a revista.

Em conclusão, os telefones fazem parte da vida, mas com atenção, estabelecimento de limites e sendo um modelo a seguir, os pais podem garantir que o uso de seus smartphones não prejudique seus filhos.