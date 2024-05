O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário - Carta do Entendimento

Chegou o momento de se libertar de grades e daquilo que já não o deixa avançar em sua vida! Lembre-se que apenas a partir da compreensão, observação e coragem se pode fazer mudanças importantes e positivas na vida. Ficar acomodado e ceder a preguiça pode ser muito prejudicial nesse momento.

Capricórnio – Carta Experimentando

Momento de ir aos poucos caminhando e fazendo seus planos de forma mais efetiva. Uma mudança acontece, mas é preciso deixar de vestir máscaras ou tentar agradar a todos; voce será cada vez melhor quando focar naquilo que deseja ser e acredita, sem se preocupar com os julgamentos.

Aquário – Carta da Celebração

A celebração chegará em sua vida e não será nada solitária. No entanto, é importante cultivar as companhias verdadeiras e deixar de nutrir aquilo que acontece apenas por conveniência. Busque companhias agradáveis e sinceras, pois assim as energias serão renovadoras em sua vida.

ANÚNCIO

Peixes - Carta do Controle

Uma vez mais o controle em excesso pode atrapalhar seu caminho. Não é o momento de ser teimoso e achar que não consegue realizar mudanças para ser melhor. Manter o conforto agora não é a melhor opção, pois ele está por um fio e pode ser baseado em ilusões; se abra para novas opções e rotas nessa trajetória.