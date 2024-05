O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão - Carta da Culpa

A intuição pode fluir para transformar sua realidade e retirar pensamentos que perturbam a sua mente. Saiba dar os novos passos e se libertar da culpa e do controle que influenciam sua mente negativamente, o deixando preso. É hora de usar a calma e o sexto sentido para dar um avanço importante em sua vida.

Virgem - Carta da Amizade

Existe uma energia em sua vida de conexão muito poderosa prestes a nascer em sua vida e uma parceria evoluirá aos poucos para que esse trajeto tão especial seja vivido de verdade. Se abra ao novo com tempo e paciência em suas relações. Lembre-se que existem amizades que chegam para integrar e transformar a existência em algo melhor.

Libra – Carta Agarrando-se ao Passado

Hora de soltar o passado que vive em sua mente e o deixa preso de alguma maneira. Com passos mais firmes e foco nas coisas boas do presente, é possível mudar para melhor e descobrir o que realente faz sentido. Comece a trilhar seu caminho com confiança e de peito aberto para a felicidade.

Escorpião – O Criador

Deixe queimar intensamente novamente a chama criadora que o motiva e o faz crescer na vida. Pare de deixar seu crescimento para depois e não foque mais naquilo que não aconteceu da forma como era esperado. Postergar seus objetivos não é mais um caminho aceitável e é preciso criar uma nova visão ao seu redor para expandir.