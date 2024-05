O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries - Carta do Sonho

Hora de não confundir mais a perda de tempo com sonho, pois alguns tipos de nostalgia o fazem cair em melancolia apenas. É momento de ir além das ilusões e começar a criar asas para voar de verdade, se libertando dessas energias e questões que não o permitem evoluir. Viva o presente e esteja mais atento para a realidade do momento; as portas se abrirão ai!

Touro – Carta da Harmonia

Compreenda mais sua essência sensível, intuitiva e acesse as mensagens do coração que se manifestam agora. É hora de ouvir a verdade do seu coração, mas também prestar a atenção nas outras pessoas e na união que elas podem oferecer. Conecte-se com aqueles que ajudam crescer.

Gêmeos - Carta da Abundância

Olhe para dentro e concentre-se, deixando de se afetar tanto pelos palpites ou interferências dos outros! É preciso encontrar o equilíbrio mental e reconhecer seus verdadeiros objetivos e o que vale a pena. Você colherá a abundância e a satisfação quando desvendar a tranquilidade verdadeira que precisa e possui!

Câncer – Carta Os Amantes

Não se deixe cair em um mundo ilusões que faz você perder tempo e senso da realidade, principalmente na vida amorosa. É hora de se desapegar e deixar de lamentar para poder viver os sentimentos com mais confiança, dar passos importantes e formar laços que são verdadeiros. Ouça sua intuição e se recupere das lamentações para finalizar uma etapa negativa.