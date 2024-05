O gênero de música que você deve ouvir de acordo com o seu signo do zodíaco

A música faz parte de nossas vidas e é muito difícil encontrar alguém que não goste dela. É considerada, em parte, uma arte e tem um efeito muito positivo em nossa saúde, tanto física quanto mental. De fato, basta pensar em como a música te anima quando você está se sentindo para baixo.

No entanto, nem toda a música que ouvimos nos agrada e, às vezes, não nos sentimos confortáveis ouvindo-a porque, possivelmente, não encontramos nosso estilo ideal. Neste artigo, vamos te contar qual é o seu gênero musical de acordo com o seu signo do zodíaco.

Áries

Você tem uma personalidade explosiva e adora tudo o que traz aventura e novidade. Por isso, não é difícil ver em você essa necessidade de ouvir estilos de música bem variados. No entanto, o que melhor se adapta a você é o jazz. Você pode ouvir músicas de Frank Sinatra, por exemplo, ou de Louis Armstrong.

Touro

As taurinos são pessoas muito caseiras que gostam de estar em casa e viver uma vida sem muitas complicações. São muito tranquilos e pacientes, ao mesmo tempo que têm um grande coração. Apesar de poderem parecer muito frios, as taurinas podem ser pessoas muito calorosas que não têm dificuldade em mostrar seus sentimentos para aqueles em quem confiam. O estilo que mais se adequa a elas é o Country.

Gêmeos

As Gêmeos são pessoas muito versáteis. É muito difícil encaixá-los em estilos específicos, por isso as misturas são sempre o que funciona melhor com vocês. O caso da música não é diferente. Se houver algum gênero específico que podemos recomendar é a música eletrônica, pois ela traz vida e energia para vocês. Avicii é um dos melhores artistas para vocês. No entanto, vocês também vão gostar muito das trilhas sonoras dos filmes que mais gostam.

Câncer

A música instrumental é o seu género, pois são pessoas com variações na sua personalidade. Podem estar muito convencidas de algo num momento e mudar no seguinte. A música instrumental é perfeita para vocês, pois as fará sentir mais equilibradas e transmitirá a serenidade que tanto precisam encontrar.

Leão

Você é uma pessoa muito independente e de forte personalidade que se destaca onde quer que vá. Não há nada que te detenha quando você se propõe algo, o que te permite encarar a vida com uma atitude mais positiva. No entanto, também deve saber que isso pode te tornar um pouco arrogante, uma qualidade que nem sempre agrada. O estilo de música que mais combina com você é o latino. Esse gênero te dá a energia necessária para começar o que quer que seja. Da mesma forma, a música dance também te incentiva a trazer o melhor de si todos os dias.

Virgem

O seu forte são as baladas e a música romântica, e você mesma é uma das pessoas mais românticas que podemos encontrar. As canções que falam de amor e com as quais você pode se identificar são as que permitem que você continue sonhando com aquela relação especial que sempre quis ter. No entanto, você deve ter cuidado, pois essas músicas podem tornar a superação de um rompimento, no seu caso, muito complicada. Para esses momentos em que você precisa esquecer e não pensar muito no amor, ou desamor, a música dance é o seu gênero secundário.

Libra

A música indie é o gênero que não deve deixar de ouvir. É uma pessoa que gosta de equilíbrio e harmonia, assim como é romântica e se apaixona facilmente. O estilo indie traz ritmos cheios de estilo e caráter próprio, o que faz com que encontre nas suas letras a inspiração que procuras para ser melhor a cada dia.

Escorpião

É uma pessoa com um grande temperamento e não gosta nada de tranquilidade exagerada. O seu caráter é o de alguém que está sempre disposto a ajudar os outros. Tem muita energia interior, assim como também desfruta de uma grande força e vitalidade. Por isso, a música que não pode faltar na sua vida é o Heavy Metal. Vai ver como fica cheio de energia num instante e enche o seu corpo de vitalidade.

Sagitário

Tudo relacionado a cantores e compositores, Sagi, e fora do mercado musical comercial é o que recomendamos. Você é feliz, divertida, gentil e muito atenciosa. Portanto, a música que mais combina com você é aquela que exala alegria e felicidade.

Capricórnio

A música cubana é a sua música e reflete fielmente o seu caráter metódico e ambicioso, mas também cheio de amor e fugacidade. É uma pessoa de sangue quente e demonstras isso a todo momento. A música cubana assemelha-se a tudo o que há dentro de você. Pode ser tranquila, mas ao mesmo tempo muito sensual. Exatamente como você.

Aquário

Pessoas muito independentes e altruístas, as nativas deste signo se sentirão muito confortáveis com os hits da música Rock. Com essas melodias, vocês se sentirão mais livres de espírito e recuperarão a facilidade com a qual mantêm os relacionamentos que mais lhes acrescentam. A música desse estilo está cheia de mensagens, mas a que mais transmite é a da liberdade e da necessidade de tomarmos nossas próprias decisões.

Peixes

Você é uma pessoa muito altruísta e sonhadora. Você adora fazer planos para garantir que tudo corra bem, mesmo que às vezes sejam impossíveis de alcançar. Você gosta de controlar tudo ao seu redor e isso faz com que você não tenha um minuto de descanso. Além disso, você é uma pessoa muito criativa e romântica. A ópera é um bom estilo de música para você, pois vai trazer à tona essa intensidade característica daqueles que nasceram sob o signo de Peixes.

Como pode ver, todos temos um estilo de música que se adequa a nós e nos ajuda a trazer o melhor que temos no interior. Se não gosta de música, experimente estes estilos. Verá que, quanto mais a música se assemelhar às suas qualidades, mais confortável se sentirá com ela e poderá desfrutar de todos os seus benefícios para a sua saúde.