Gato brasileiro tem tamanho atualizado e pode se tornar o maior do mundo

Provavelmente você já viu um gato considerado grande e brincou com o fato dele parecer o cachorro, não é mesmo? Contudo, é quase certeza que você nunca viu um bichano do tamanho de Xartrux, considerado o maior gato doméstico do Brasil.

Agora, o felino da raça maine coon criado em Jaú (SP) quer alçar novos voos e tentar bater o recorde de maior gato do mundo.

Para o feito, a tutora do animal, Márcia Oliveira, participou de um evento sobre felinos exóticos realizado em Ribeirão Preto (SP) neste fim de semana, que atualizou o peso de Xartrux para quase 13 quilos.

Além disso, o gato de seis anos tem cerca de 1,30 metro, superando o gato americano Stewie, até então o maior do mundo, segundo o Guinness. Ele morreu em 2013, com 1,23 metro.

Guinness World Records

Márcia, a tutora de Xartrux, entrou com o pedido no Guinness World Records no começo de 2024 e teve a inscrição aceita, de acordo com o g1. Agora é preciso passar por outras etapas até desbancar o feito de maior gato do mundo de um felino italiano.

“O Guinness aceitou a nossa inscrição, tanto na medida da cauda quanto na medida total dele, e agora a gente tem só um tempo pra gente fazer a medição oficial com as testemunhas e mandar pra eles, mas com certeza o Xartrux vai ser o maior gato do mundo”, explicou a tutora.

Cuidados

Márcia, que é especialista em gatos, também explica que, mesmo com todo o tamanho e sendo um gato de raça, não existe algo em específico no cuidado do seu maine coon de estimação.

“Nenhum cuidado que já é o que a gente tem que ter com os nossos gatos. Uma boa alimentação, muito amor, uma qualidade de viva, viver em segurança, ser bem amparado dentro da nossa casa, com enriquecimento ambiental, água fresca e estar em segurança, isso é o mais importante.”