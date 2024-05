A única cor de batom que Carolina Herrera recomenda para mulheres de 40 anos

Aos 84 anos, Carolina Herrera parece mais empoderada do que nunca, sua experiência a levou a recomendar o que está certo e o que não está para as mulheres mais importantes do mundo, as realezas e as celebridades.

Os seus conselhos são lei para as mulheres que querem parecer elegantes e sofisticadas aos 40 anos, desde o corte de cabelo curto ou médio até tirar do armário as mini-saias e as calças jeans, deixam claro que o estilo não depende do dinheiro, mas sim de estar bem aconselhada e de ter essas peças básicas que a farão parecer espetacular em qualquer idade.

Mas a designer venezuelana vai além da moda e em seu império tem se aventurado na criação de perfumes e até mesmo maquiagem, demonstrando que tem muito claros todos os seus preceitos sobre como parecer sofisticada da cabeça aos pés e em qualquer lugar.

De acordo com a revista Vanidades, Herrera não só tem sido a viva imagem da elegância, mas o passar do tempo lhe deu a experiência para aprimorar detalhes na indústria da moda e transformar uma mulher madura empoderada e isenta de qualquer mau gosto, assim como ela é.

Carolina Herrera também tem alguns segredos próprios para continuar parecendo tão elegante com as mudanças próprias da idade e em termos de maquiagem, a fundadora da CH revelou o segredo de qual é a cor de batom mais elegante para mulheres maduras.

Os tons de batom para mulheres de 40 anos

Nos looks de Carolina Herrera, é possível observar claramente qual é a sua cor de batom favorita e as melhores para projetar uma imagem elegante são: nude, vermelho ou rosa.

Especialmente Herrera sugere optar por batons em tom framboesa, que, além de ser um tom compatível com todos os tipos de roupas, é quente, moderno e traz vivacidade a qualquer tipo de pele.

Além disso, considere que é melhor optar pelos batons cremosos em vez dos tons opacos, para que os lábios pareçam mais sedosos e carnudos, sem a necessidade de recorrer a uma cirurgia plástica.

Os tons de batom que deve evitar

Para Carolina Herrera, as cores que você deve evitar quando chegar aos 40 são as escuras, como marrom, roxo e preto, porque adicionam anos à sua aparência.

Quando estiver em frente ao espelho, lembre-se de escolher o tom de batom que realce o volume dos seus lábios e potencialize a sua feminilidade, e pense nos conselhos de Carolina Herrera para não cometer erros que possam fazer você parecer menos elegante ou adicionar anos à sua aparência.