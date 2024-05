Unhas curtas: estes são os 6 designs de ‘nail art’ que farão você parecer sofisticada

A aparência das unhas diz muito sobre uma pessoa, pode refletir seu estilo de vida, gostos, trabalho e até mesmo sua classe econômica. Antes, unhas curtas eram associadas exclusivamente aos homens, enquanto as mulheres deveriam tê-las um pouco mais compridas. No entanto, agora as unhas curtas estão na moda, especialmente porque não exigem tanto cuidado e são muito versáteis.

Este tipo de unha também tende a parecer mais arrumado e cuidado, pois são menos propensas a lascar ou quebrar em comparação com unhas compridas. São ideais para mulheres que escrevem, trabalham em áreas relacionadas à cozinha, limpeza ou saúde, pois, devido ao seu comprimento curto, acumulam menos sujeira e bactérias do que unhas longas.

Além disso, elas dão um estilo mais elegante, uma aparência mais refinada, é por isso que nas monarquias e nos concursos de beleza, as meninas costumam usar unhas curtas e em tons neutros.

Os melhores designs para estilizar

1. Coquete

Este estilo é muito romântico e sutil, pois geralmente usa bases neutras, assim como pequenos laços, seja em um dos dedos ou em todos, mas seu minimalismo permite que a mão pareça delicada.

2. Jornal

Este é um design bastante ousado, ótimo para as intelectuais e coquetes. Consegue-se preparando-as com uma base em tons claros, uma vez que o esmalte esteja seco, procede-se a mergulhar os dedos no álcool e depois pressionar por cerca de 20 segundos pequenos pedaços de papel de jornal, para que as letras se transfiram para o esmalte. Fica muito original.

3. Natureza

Esta arte basicamente foca a atenção em um dedo de cada mão, onde se desenha alguma planta na palma, para dar um toque chique. Também é possível desenhar delicadas trepadeiras em todas as unhas. Pode-se usar tons terrosos ou escalas de verdes.

4. Francesas

Este estilo é muito clássico, mas que traz muita elegância e nunca sai de moda. Existem algumas variantes, como fazê-lo com flores, por exemplo. Embora o branco seja muito usado para as linhas, agora estão na moda as cores pastel, assim como o dourado e a prateado.

5. Linhas abstratas

As linhas, sejam retas ou curvas, conferem muita elegância. A criatividade não tem limites. O ideal com este design é que a base seja clara, para que o destaque recaia sobre essas formas. Também é possível optar por formas geométricas. Elas ficarão muito modernas.

6. Metálicas

Este tipo de design é um dos mais impactantes, porque é muito vanguardista, especialmente se o efeito for em tons prateados ou azuis, pois parece futurista. Não é recomendável adicionar qualquer desenho ou padrão por cima.