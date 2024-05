Reduza os poros abertos e tenha um rosto radiante com estas três simples ações

A acne não é o único inimigo de muitas pessoas, pois a isso se somam os poros abertos, que, embora não causem desconforto, tendem a gerar desconforto principalmente devido à questão da aparência da pele, que deixa de parecer radiante e impecável. Esta é uma das causas comuns de visita ao dermatologista, pois é uma preocupação cosmética.

ANÚNCIO

Para entender todo o processo, o renomado dermatologista argentino Simón Scarano definiu em seu canal do Youtube, essa situação como “estruturas superficiais que são vistas como aberturas na pele, e correspondem à abertura do aparelho pilossebáceo, que é formado pelo pelo e pela glândula responsável pela produção de sebo, a glândula sebácea. Quando o poro é coberto por sebo, restos celulares e queratina, ele assume a aparência dilatada ou de ponto negro”.

O especialista afirma que são difíceis de tratar, devido à escassa informação sobre sua fisiopatologia, o que dificulta encontrar uma solução bastante eficaz que melhore a vida do paciente no final.

Por que se dilatam?

Scarano afirma que a acne se deve a três causas gerais: superprodução de sebo, diminuição da elasticidade da pele e tamanho dos folículos pilosos.

Sobreprodução de sebo

Está comprovado que quanto maior a produção de sebo, maior o tamanho do poro. Se repararem, os poros mais dilatados, ou seja, de maior tamanho, estão localizados no dorso do nariz e nas bochechas, pois são áreas de grande produção de sebo.

Diminuição da elasticidade da pele

A idade influencia enormemente na elasticidade da pele, portanto, à medida que se envelhece, juntamente com os danos causados pelo sol, o tamanho dos poros pode parecer maior, uma vez que a derme serve de suporte para o aparelho pilossebáceo, que perde a estrutura de contenção. Assim, a pele perde elasticidade, fica flácida e os poros se dilatam.

Tamanho dos folículos

O especialista afirma que o cabelo desempenha um papel muito importante no tamanho dos poros, quanto mais grosso for, mais visíveis serão os poros. A espessura do cabelo é determinada pelos andrógenos.

ANÚNCIO

É por isso que os tratamentos e cuidados devem ser personalizados. No entanto, existem algumas rotinas que podem ser seguidas para diminuir e tratar as causas e, consequentemente, reduzir o grau de dilatação, até mesmo "fechando-o" completamente. Alguns dermatologistas recorrem à isotretinoína ou à terapia hormonal, dependendo do caso.

Por sua vez, o médico espanhol especialista em cuidados com a pele, Valentín De Benito, explicou em seu portal que “não existem soluções rápidas ou simples para ‘fechá-los’, mas sim ‘ações cotidianas que temos disponíveis para obter melhorias adaptadas a cada tipo de pele’”, então ele considera que essas são as melhores.

Limpar

Usar produtos adequados para cada tipo de pele para eliminar as toxinas. Isso pode ser feito no máximo duas vezes por dia.

Hidratar

Mesmo que a pele seja oleosa, é sempre importante mantê-la hidratada, e para isso devem ser usados hidratantes não comedogênicos, que não obstruam os poros, sempre com a supervisão de um especialista.

Proteger

O sol não é apenas uma fonte de vitamina, mas também enfraquece a elasticidade da pele, por isso é recomendável sempre aplicar protetor solar.