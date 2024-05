Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Sua intuição fará com que você entenda qual é o caminho correto para alcançar o amor em todos os sentidos da vida. Não deixe que os outros o desencaminhem porque as oportunidades estão aí para você.

Capricórnio

Sua sabedoria ilumina seu caminho. O poder do amor cura qualquer ferida e você é aquele ser capaz de fazer com que todo o universo seja conivente para que as bênçãos cheguem às suas mãos.

Aquário

Siga o caminho com firmeza e ternura! Você tem que ser sutil e delicado em cada frase que diz para quem ama e está ao seu lado te apoiando. Quando você aprecia as bênçãos, o sucesso chega até você.

Peixes

Sempre preserve sua força! Lembre-se que a beleza não está na aparência física, mas no coração e na forma como você conduz sua vida com humildade e generosidade.