Liderança positiva: impulsionando ambientes de trabalho saudáveis e bem-sucedidos

A importância de uma liderança eficaz no ambiente de trabalho é inegável. Um líder eficaz não apenas guia sua equipe para alcançar objetivos, mas também cria um ambiente de trabalho positivo e produtivo. No entanto, em um cenário onde a presença masculina historicamente predominou nas empresas, as mulheres líderes enfrentam desafios, mas também têm oportunidades únicas para deixar sua marca e promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e saudável. Isso começa com as oportunidades de formação que são oferecidas.

“Quando uma empresa tem a oportunidade de promover alguém porque está fazendo um excelente trabalho, o melhor investimento é treiná-lo para que saiba como gerenciar os outros”, disse Ana Estrada, fundadora da Brújula Interior em entrevista para ao Metro. “Quando você assume a responsabilidade por outros, é algo muito sério. Para alguns, tudo se torna complicado porque não há uma autoridade reconhecida, há pouca clareza sobre os objetivos que devem ser alcançados como equipe e as pessoas falham”.

Ana Estrada A especialista apontou as chaves para ser uma boa líder (Ana Estrada)

Neste contexto, a especialista enfatizou a importância de uma empresa ou negócio treinar bem seus líderes e acrescentou que os colaboradores também desempenham um papel fundamental para fazer a diferença. “Como colaboradora, mesmo que minha influência seja limitada, reconheço que também tenho um papel importante ao observar as necessidades da empresa, do negócio e do meu chefe, e procuro maneiras de contribuir positivamente”.

É assim que boas relações de trabalho e liderança eficaz são pilares fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Não se trata apenas de cumprir as tarefas atribuídas, mas de criar um ambiente de trabalho que promova a colaboração, a comunicação aberta e o respeito mútuo. No entanto, Estrada alertou que as oportunidades de desenvolvimento não se limitam a um líder confiar apenas em pessoas afins ou com quem compartilham uma boa relação.

Liderança A diversidade de gênero na liderança fomenta uma variedade mais ampla de ideias e enfoques (Freepik)

Embora trabalhar nessas condições possa ser agradável, não necessariamente impulsiona o crescimento profissional. Em vez disso, o verdadeiro desenvolvimento surge quando há um trabalho em conjunto com todos para ver como contribuir para o sucesso, compreendendo as necessidades e oferecendo soluções. É fundamental observar e adaptar-se.

"Quando você junta todas essas variáveis, você está na melhor posição para contratar o melhor talento e seus colaboradores começarão a dizer que é incrível trabalhar com você porque reconhecem suas habilidades de liderança", afirmou Estrada. O impacto de uma boa líder é refletido no reconhecimento e respeito de seus colaboradores, que não apenas apreciam sua clareza e apoio, mas também se inspiram nela e aspiram a seguir seu exemplo, criando assim um ambiente de trabalho positivo".

Trabalho As mulheres tendem a liderar mediante uma comunicação assertiva (Freepik)

Um bom liderança cria um ambiente em que todos estão satisfeitos e desejam colaborar, o que é benéfico para todos. As implicações disso vão além do ambiente de trabalho, impactando positivamente tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

A especialista acrescentou que, nessas circunstâncias, o cérebro produz substâncias químicas saudáveis que mantêm o sistema imunológico ativo, fortalecendo as funções executivas, como aprendizagem, análise e colaboração. Por outro lado, quando a experiência de trabalho é negativa, são geradas substâncias que enfraquecem a saúde e afetam o desempenho e o estado emocional.

Trabalho As mulheres devem se empenhar para serem ótimas líderes (Freepik)

Para criar um ambiente de trabalho saudável e motivador, um bom líder deve conhecer seus funcionários, projetar um plano de carreira que capitaliza seus talentos naturais para atribuir-lhes tarefas que, embora devam ser feitas, pelo menos as apreciem e lhes permitam crescer. Além disso, é fundamental estabelecer um sistema de feedback e métricas que avaliem a eficácia dessas práticas.

Estrada explicou que as mulheres têm certas habilidades inatas que nos permitem ser melhores líderes, como assumir a responsabilidade e a capacidade de se conectar com os outros. No entanto, o próprio sistema leva muitas mulheres em posições importantes a adotar modelos masculinos para não serem minimizadas. “Treinar em comunicação estruturada factual e não emocional é um acerto, uma estratégia muito eficaz para mulheres que influencia em posições de liderança”.