Estudo revela quais são os alimentos ultraprocessados que as pessoas devem evitar

De acordo com o novo estudo, foi demonstrado que as carnes têm um impacto maior no risco de morte do que muitos outros tipos de alimentos ultraprocessados

De acordo com um estudo de 30 anos, consumir alimentos ultraprocessados está associado a um risco precoce de morte, mas diferentes alimentos têm diferentes impactos.

As carnes processadas e os alimentos e bebidas açucarados não estão correlacionados com os mesmos riscos que os cereais integrais ultraprocessados, por exemplo, afirmou o autor principal do estudo, Dr. Mingyang Song, professor associado de epidemiologia clínica e nutrição na Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard.

Estudo

O estudo analisou dados de mais de 100 mil profissionais de saúde nos Estados Unidos sem histórico de câncer, doenças cardiovasculares ou diabetes. De 1986 a 2018, os participantes forneceram informações sobre seus hábitos de saúde e estilo de vida a cada dois anos. A cada quatro anos, eles completaram um questionário alimentar detalhado.

O grupo que consumia menos alimentos ultraprocessados comia em média cerca de três porções por dia, enquanto o grupo que consumia mais alto consumia uma média de sete porções por dia, conforme o estudo publicado nesta quarta-feira na revista The BMJ.

Aqueles que comiam mais tinham 4% mais de risco de morte por qualquer causa, incluindo 9% mais de risco de mortes neurodegenerativas, de acordo com os dados.

Correlação

Song descreveu a correlação como “moderada” e apontou que a conexão não era igualmente forte entre todos os tipos de alimentos ultraprocessados.

"A associação positiva é impulsionada principalmente por alguns subgrupos que incluem a carne processada e as bebidas adoçadas com açúcar ou artificialmente", disse.

Os achados deste estudo foram consistentes com centenas de outros no campo, mas o que o torna único é a sua análise de diferentes subgrupos dentro da categoria de alimentos ultraprocessados, afirmou a Dra. Marion Nestle, professora emérita de nutrição, estudos alimentares e ciências alimentares da Escola de Saúde Pública Paulette Goddard da Universidade de Nova Iorque.

Precisamos livrar-nos de todos os alimentos ultraprocessados?

Não necessariamente recomendaria uma rejeição total de todos os alimentos ultraprocessados porque é uma categoria diversa, disse.

“Os cereais, os pães integrais, por exemplo, também são considerados alimentos ultraprocessados, mas contêm diversos nutrientes benéficos como fibra, vitaminas e minerais”, afirmou. “Por outro lado, acredito que as pessoas deveriam tentar evitar ou limitar o consumo de certos alimentos ultraprocessados, como a carne processada, as bebidas açucaradas e também as bebidas potencialmente adoçadas artificialmente”.

Também há mais perguntas a serem respondidas quando se trata de alimentos ultraprocessados. Em primeiro lugar, o estudo recente é sólido devido à extensão de tempo que abrange, mas é um estudo observacional. Isso significa que, embora os pesquisadores possam observar uma correlação, não podem dizer que os alimentos foram a causa das mortes, afirmou o Dr. Peter Wilde, membro emérito do Quadram Institute Bioscience no Reino Unido.

Os pesquisadores também precisam examinar mais a fundo os componentes dos alimentos ultraprocessados que podem estar afetando a saúde (sejam aditivos alimentares, emulsionantes ou aromatizantes) para aconselhar os governos e instituições sobre como regular os alimentos, afirmou Song.

A dieta geral é o mais importante

Os pesquisadores também descobriram que o fator mais importante para reduzir o risco de morte é a qualidade geral da dieta de uma pessoa, disse Song. “Se as pessoas mantiverem uma dieta geralmente saudável, não acho que devam ficar assustadas ou temerosas”, disse. “O padrão dietético geral ainda é o fator predominante que determina os resultados de saúde”.

Uma dieta saudável é variada, com o máximo de frutas e legumes coloridos possível, e grãos integrais, disse Wilde.

"No caso de se preocupar com aditivos alimentares, escolha alimentos com baixos níveis de aditivos", disse em um e-mail. "Apenas leve em consideração o conteúdo nutricional dos alimentos ultraprocessados que escolher consumir."

Também é importante reconhecer que os alimentos devem ser consumidos com equilíbrio. O suco de frutas contém vitaminas, minerais e antioxidantes benéficos quando consumido com moderação, mas em excesso terá altos níveis de açúcar que podem anular seus benefícios, disse Wilde.

“Isso não é preto ou branco,” disse. “Um alimento em particular não é nem bom nem ruim, conterá elementos de ambos e o equilíbrio entre os dois pode depender de quanto é consumido”.