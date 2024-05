É o mais bonito! Este é o vestido que as mulheres francesas usam na temporada de calor

As mulheres francesas sabem como transformar uma peça em um ícone no mundo da moda, assim como fizeram com boinas, batons vermelhos e as camisetas marinheiras que são sem dúvida uma referência para a temporada de calor, mas há um vestido que promete ser o novo sucesso nos centros comerciais.

ANÚNCIO

É impossível não pensar em vestidos durante a primavera ou o verão, pois, digam o que disserem, este tipo de peça é um dos favoritos para combater os climas mais quentes com muito estilo, e se estiver procurando um design que também te faça parecer uma das mulheres mais elegantes, então veio ao lugar certo, porque não é apenas bonito, mas também favorecedor.

A lista de vestidos que conquistou as mulheres francesas inclui designs como o wrap dress, os vestidos maxi, o camiseiro e os strapless, mas há um em particular que está fazendo sucesso por sua beleza clássica e que todas podem ter em seu guarda-roupa e não poderia ser mais perfeito.

Vestidos florais Foto: Pinterest (Foto: Pinterest)

Os vestidos florais são tão simples como esse, este tipo de estampado está arrasando no guarda-roupa das francesas, tornando-se uma das peças favoritas e mais românticas.

No entanto, não é tão fácil como parece, pois é necessário ter em consideração certos aspectos para que o vestido floral adquira uma nova atmosfera moderna e chique que se mantenha no gosto do público, e para isso, as francesas estabelecem certas regras como ter alças, decote quadrado, cintura marcada na maioria dos casos e uma saia ampla, embora isso não seja uma regra fixa.

5 ideias para usar vestidos florais de forma moderna e elegante

Por isso deixamos aqui algumas ideias de vestidos florais que são dignos de um look de mulher francesa e que certamente poderias ter no teu guarda-roupa, por isso nem é necessário fazer um grande gasto para parecer arrumada.

A mais sexy

Vamos esquecer por um momento a regra das saias amplas e apostar em um look de vestido floral de alças de tecido acetinado justo ao corpo. É perfeito para um evento ao ar livre e você vai parecer uma deusa.

ANÚNCIO

Um visual digno de Carolina Herrera

Este tipo de vestido de saia ampla é um dos mais favorecedores, pois chama a atenção para a cintura, sendo perfeito se você procura parecer elegante.

Perfeita para a praia

Para elevar o seu visual com vestido floral, combine com sandálias ou sandálias de salto alto, procure dar um toque moderno com estilos cut-out e adicione acessórios como um chapéu ou óculos de sol.

Com vestido curto com tênis

Para um visual casual, combine um vestido estampado floral com tênis plataforma, você estará fresca e confortável para um passeio durante o dia.

Combina com outras peças como camisas e Converse

Dê um toque aos vestidos estampados florais com um curto, combinando com uma camisa branca e complemente com um par de Converse, perfeito para um estilo casual e diferente.