As calças jeans com corset são a nova obsessão

Ainda não existe uma peça que consiga destronar os jeans, e enquanto isso não acontece, este tipo de peças serão as escolhas certas para looks de todos os tipos, seja procurando conforto para um dia na universidade, algo chique para seus outfits diários, para sair para passear ou até mesmo usá-los no escritório em algo mais formal.

Este ano, a moda coquete se consagrou como a rainha, desde o final de 2023, vimos como centenas de laços invadiam as decorações de Natal e se apropriavam dos penteados das famosas, mas não demorou muito para se transferir para os trajes das mulheres.

jeans com corset Pinterest (Pinterest)

Foi através de peças como vestidos de lingerie, saias plissadas e espartilhos que a moda coquete se tornou um sucesso, e aos poucos, todas elas foram ganhando espaço nos looks do street style, esta é a razão pela qual muitas mulheres têm dado caráter e formalidade às calças jeans através de peças deste estilo.

Como usar jeans com corset?

Os especialistas em moda garantem que as calças jeans com corpete são a combinação que as mulheres mais bem vestidas usam, e que voltarão a ser a obsessão neste 2024, deixando alguns dos looks mais chiques.

Com a chegada de uma nova temporada de Bridgerton, este ano os espartilhos e peças de estilo vitoriano aumentaram sua popularidade, deixando alguns dos looks de princesa mais bonitos. Se você também quer explorar esse estilo, comece por uma combinação sexy que eu garanto, se tornará seu visual favorito.

Aqui estão algumas ideias de looks com jeans e espartilho que você não pode perder este ano, o melhor é que entre os benefícios do espartilho está estilizar a figura, o que permitirá que você mostre sua cintura, se deseja estilizar, então, complemente com jeans de cintura alta e se deseja algo formal, então combine calças de ganga, bustiê e blazer.

Para um jantar

Se procura um look para um jantar, aposta num corpete com jeans e blazer, o segredo está nas transparências.

Pronta para a primavera

Para um look de primavera, aposte em cores vibrantes no seu corpete, neste caso com texturas acetinadas, combinando com umas calças slim e sandálias de salto baixo.

Combine com camisa

Combine o seu corset com uma camisa, conseguirá um duo chique e diferente, dando ainda mais destaque à sua peça de estilo lingerie, adiciona as calças jeans favoritas e estará pronta.

Um visual para todas as idades

Esta combinação não tem restrição de idade e, ao contrário do que diz Carolina Herrera, as calças jeans ficam incríveis em mulheres maduras, especialmente se forem usadas com um corset, ficarão modernas, jovens e chiques, complementando com um blazer.

Com ares de coquete

Opte por diferentes versões de espartilho, neste caso um com estampa floral, jeans e sandálias de salto baixo ou mules. Por outro lado, se estiver procurando algo mais casual, complemente seu visual com tênis, que dará conforto e modernidade ao seu look.