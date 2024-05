Supera o original! O corte ‘Petite Clean Bob’ vai arrasar nos salões por sua sofisticação: veja como fica

Por anos, o corte de cabelo bob se tornou um dos mais solicitados e até mesmo um dos mais recomendados por estilistas especializados para que as mulheres adquiram um estilo rejuvenescido e moderno.

ANÚNCIO

Como era de esperar, este tipo de corte foi evoluindo para se adaptar a todos os gostos e necessidades das mulheres e, de fato, uma das decisões mais difíceis de tomar é cortar o nosso cabelo.

Para uma mulher, o cabelo é um dos aspectos mais importantes de sua aparência, esta é a razão pela qual muitas optamos por mudá-lo quando queremos dar lugar a novos começos, e não só isso, também para parecer mais arrumadas, seja liso, cacheado, ondulado, com mechas, loiro, preto ou castanho, é um fato que se há uma protagonista de nossa aparência é a nossa cabeleira.

Corte en tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

Esta é a razão pela qual muitos têm colocado o corte bob como o favorito para as mulheres que desejam uma mudança e parecer 10 anos mais jovens. Dependendo da forma ou estilo, pode ser favorecedor para todas e adaptar-se ao estilo e necessidades de qualquer pessoa, é muito mais do que algumas pensam, e aqui te mostramos uma nova variante deste famoso corte para dar um toque renovado ao seu look.

O que é o 'Petite Clean Bob'?

Se há um corte que prevaleceu ao longo do tempo é o bob, e desta vez a grande protagonista será a sua versão 'petite clean', que ganhará maior destaque, e é que, com estilos como o old money, eles mostraram que a simplicidade às vezes consegue se destacar mais do que o extravagante.

Este corte de cabelo é caracterizado por ser muito mais curto do que o convencional e geralmente é penteado com as pontas para dentro. Geralmente, fica melhor em cabelos lisos, pois, quanto menos textura, melhor pode ser exibido, mas isso não impede que os cacheados e ondulados também possam aderir, é um corte que pode ser usado em qualquer estação e que você vai querer experimentar.

Quem se beneficia do Petite Clean Bob?

A versão mini do bob é o corte perfeito se você está procurando por um corte que não exija muito tempo para pentear, inclusive sua secagem é mais rápida, e se você o usar texturizado, poderá ter um dos estilos mais rebeldes.

ANÚNCIO

Trata-se de um corte que deixa um cabelo fácil de pentear, é versátil e rejuvenescedor. No entanto, não fica bem em todos os rostos, embora na maioria sim, é recomendado para rostos ovais e alongados, pois ajuda a criar harmonia e equilíbrio. Lembre-se que sua forma é como uma moldura para o rosto, então é preciso ter cuidado e pensar duas vezes se queremos chamar essa atenção.

Trata-se de um corte elegante que combina com tudo e é aprovado até pela dama de ferro, Carolina Herrera, que é uma das designers que compartilhou suas regras estritas de moda e beleza para envelhecer de forma elegante.