Perfumes masculinos com CHEIRO DE RICO e com ótima projeção

“Cheiro de rico, preço de pobre”. É assim que Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, resume estes perfumes indicados a seguir. De acordo com o youtuber especializado em fragrâncias, estas opções de perfume trazem um aroma totalmente luxuoso, com ótima fixação, projeção e que ainda trazem um bom custo-benefício. Confira!

Nautica Voyage - Nautica (2006)

Com um estilo aquático refrescante, é ideal para ser usado no verão. Também traz notas frutadas e seu desempenho é relativamente bom se comparado a outros perfumes no mesmo estilo ‘água’.

As notas de topo são: Folhas Verdes e Maçã. As notas de coração são: Lótus e Mimosa e as notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Impression In Black - Eudora (2018)

Com um estilo totalmente diferente do perfume anterior, essa fragrância nacional é potente, elegante e formal. Se encaixa em climas frios devido à nota de couro em destaque.

As notas de topo são: Pimenta jamaicana, Pimenta Preta, Artemísia, Toranja e Bergamota. As notas de coração são: Bálsamo de Abeto, Camurça, Noz-moscada, Ameixa, Gerânio e Coentro. As notas de fundo são: Cedro, Incenso, Tabaco, Cashmeran, Baunilha, Maltol, Almíscar, Ládano e Patchouli.

Idem 53 - Idem Perfumes

Se você é da turma que gosta de perfumes contratipos, ou seja, aqueles inspirados em importados caros, esta fragrância é uma boa escolha como substituta de Allure Homme Edition Blanche, de Chanel.

As notas de topo são Limão Siciliano, Bergamota e Pimenta Rosa. No coração traz Baunilha, Vetiver e Âmbar e no fundo Sândalo, Fava Tonka, Almíscar e Cedro.

Essencial Único - Natura (2022)

Caso você esteja buscando um aroma amadeirado e imponente, este perfume de Natura é o mais indicado.

Eleito a melhor fragrância masculina nacional de 2022 por diversos especialistas, as notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Benjoim, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.