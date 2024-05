Conheça 10 lugares únicos onde o turismo ainda não chegou

Enquanto destinos populares como Paris, Roma, e Londres são sobrecarregados com fluxos turísticos intensos, existem lugares menos explorados, que oferecem experiências autênticas e tranquilidade.

Estes lugares, muitas vezes ilhas ou arquipélagos remotos, atraem viajantes que buscam escapar das multidões e mergulhar em culturas e paisagens únicas. A seguir, vamos descobrir o charme e as peculiaridades de dez dos lugares menos visitados do mundo, onde a calma e a beleza natural ainda predominam. Confira!

1 - Guiné-Bissau, África

Localizado na costa ocidental da África, Guiné-Bissau é composto pelo arquipélago das Bijagós. Com apenas 52 mil visitantes por ano, as ilhas são um santuário para a vida selvagem, incluindo o raro hipopótamo anfíbio.



2 - Comores, África Oriental

Entre Maurício e Seychelles, Comores atrai 45 mil turistas anualmente com suas praias deslumbrantes e mercados ao ar livre. O transporte pode ser um desafio, mas a hospitalidade dos locais é incomparável.



3 - São Tomé e Príncipe, África

Este destino paradisíaco no Golfo da Guiné oferece uma mistura de praias e montanhas. Com 34.900 visitantes por ano, é ideal para quem gosta de diversidade geográfica em um lugar só.



4 - Ilhas Salomão, Oceania

Localizadas no sudeste da Nova Guiné, as Ilhas Salomão são um conjunto de mais de 900 ilhas. Com uma rica vida marinha e apenas 8 ilhas maiores habitadas, é um local perfeito para mergulho e surfe.



5 - Montserrat, América Central

Após a erupção do vulcão Soufrière Hills em 1995, Montserrat recebeu um golpe devastador, reduzindo sua população drasticamente. Com apenas 19.300 visitantes, oferece uma natureza imponente e ruínas vulcânicas para explorar.



6 - Micronésia, Pacífico Central

Composta por 607 ilhas, a Micronésia recebe 18 mil visitantes por ano. A área é famosa por Nan Madol, uma cidade antiga sobre corais que proporciona uma visão única da engenhosidade humana.



7 - Kiribati, Pacífico Central

Este arquipélago de areia branca recebe apenas 12 mil visitantes anualmente. Com seus atóis dispersos, Kiribati é ideal para aqueles que procuram privacidade absoluta e belas paisagens marítimas.



8 - Niue, Pacífico Sul

Com apenas 10 mil turistas por ano, Niue oferece uma experiência de turismo minimalista e é conhecida como o “Rochedo da Polinésia”. A ilha é um Santuário Dark Sky, perfeito para observação de estrelas.



9 - Ilhas Marshall, Pacífico Central

Descobertas pelos espanhóis, as Ilhas Marshall são um local de mergulho renomado com apenas 6.100 turistas por ano. A região é marcada por atóis de coral e relíquias de batalhas da Segunda Guerra Mundial.



10 - Tuvalu, Oceania

O menor dos destinos listados, com apenas 3.700 visitantes por ano, Tuvalu é conhecido pelo domínio da internet “.tv”. Este é um dos países mais ameaçados pelo aumento do nível do mar e oferece praias deslumbrantes e uma atmosfera pacífica.