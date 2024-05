As blusas de ‘zebra’ serão a sensação em 2024: elas estilizam e rejuvenescem

Não apenas a estampa de leopardo é sinônimo de animal print, há uma estampa que promete tirar a coroa, deixando um dos looks mais elegantes e favorecedores. São os especialistas em moda que propõem a ‘zebra’ como a grande vencedora de 2024.

Isso não é novidade, pois, há alguns anos, já vinha conquistando um lugar no armário das amantes da moda, mas neste 2024, se tornará um dos mais usados, e é que suas formas conseguem hipnotizar e estilizar a figura, é perfeito para qualquer tipo de corpo e você deve experimentá-lo agora.

Por anos, a estampa animal foi vista como uma das menos elegantes, no entanto, você notará que, graças a designers de moda famosos como Carolina Herrera, ela adquiriu um novo significado, demonstrando que são muito mais glamorosas do que parecem. Mas vamos dar uma chance a novas formas e deixar as rosas de leopardo respirarem por um momento, ainda temos a textura áspera da cobra e as listras das zebras.

Blusas zebra Pinterest (Pinterest)

A tendência 'mob wife' só fez reviver o frenesi pelas roupas de estampa animal, esta é a razão pela qual a estampa de zebra tem ganhado tanta popularidade desde 2020, conquistando espaço nos guarda-roupas das amantes da moda.

O que poucas pessoas param para pensar é que a estampa de zebra é uma das mais favorecedoras, pois as linhas em preto e branco que imitam a bela pelagem deste animal permitem que a atenção não se concentre em um único ponto, ajudando a estilizar a figura e criando um dos looks mais chiques e glamorosos que você poderia experimentar.

Aqui estão algumas ideias para usar em blusas que vão permitir que você pareça elegante e chique em 2024, você vai parecer uma verdadeira especialista em moda.

Para um visual formal

Combina uma blusa de zebra com mangas largas, complementa com uma calça de alfaiataria ou de corte formal de cintura alta e acessórios pequenos, terá um look glamoroso em pouco tempo.

Coloque uma saia curta

Para um visual jovem, adicione uma mini-saia preta com uma blusa de zebra, você terá um visual digno do luxo discreto.

Um visual completo

Use um visual total de zebra para um estilo fresco perfeito para climas quentes, combine com cores vibrantes ou neon, seja verde ou rosa.

Combina com peças inferiores de cores vibrantes

Use saias, calças ou shorts em cores vibrantes e combine com uma blusa de zebra, você terá um visual perfeito para todas as estações do ano.

Blusa estampada de zebra com shorts

Escolha um top estampado de zebra com shorts de efeito pele para exibir um dos conjuntos mais chiques, e que não requer muito esforço, em minutos você estará pronta para sair com os amigos.