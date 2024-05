A simples dica para evitar que a roupa cheire a mofo: o segredo está na quantidade de sabão

Uma das coisas mais difíceis que as pessoas podem enfrentar ao lavar as roupas em casa é evitar que elas fiquem com um desagradável cheiro de umidade após o trabalho de lavá-las.

Diante dessa situação, muitos costumam colocá-la novamente na máquina de lavar ou recorrem a produtos para se livrar do mau cheiro. No entanto, só é necessário fazer uma simples mudança para evitar isso.

A dica para que a roupa não fique com cheiro de umidade

De acordo com o site da emissora La Kalle, a chave para evitar que as roupas acabem cheirando a umidade está em usar menos sabão ao lavá-las, seja à mão ou na máquina de lavar.

Embora pareça contraditório, pois associamos o uso de mais sabão a uma limpeza mais profunda, a realidade é que o excesso de detergente deixa resíduos nas fibras têxteis que retêm umidade.

Também favorece que os odores sejam absorvidos em vez de erradicados. Além disso, pode gerar um clima ideal para a proliferação de bactérias e fungos, o que causa um odor mais forte de umidade.

Portanto, só é necessário reduzir a quantidade de sabão utilizada em cada lavagem. Desta forma, ajudamos a garantir que a roupa seja enxaguada adequadamente, sem deixar resíduos e evitando o acúmulo de umidade.

Se isso acontecer com frequência, você pode tentar usar metade da quantidade recomendada em cada lavagem; especialmente se suas roupas não estiverem particularmente sujas para que fiquem frescas.

Outras dicas para evitar que as roupas cheirem a umidade

Por outro lado, você pode adotar outras medidas para garantir que suas roupas nunca cheirem a umidade. Por exemplo, você poderia enxaguar as roupas duas vezes para garantir que não haja resíduos de sabão.

Também é uma boa opção usar detergentes suaves, como os criados para peles sensíveis ou com receitas especiais que não deixam resíduos. Assim como usar vinagre durante o ciclo de enxágue.

Você apenas tem de adicionar meia xícara à roupa durante o enxaguamento para neutralizar os odores e deixar os tecidos mais suaves. Por último, é importante secar completamente a roupa.

Após a lavagem, deve retirar as suas roupas da máquina de lavar e colocá-las a secar o mais rápido possível, seja na máquina de secar ou no varal ao ar livre. Após o processo, certifique-se de que secaram bem.

A umidade que pode ficar presa nas fibras de um tecido é o ambiente perfeito para o odor de mofo, por isso deve-se evitar deixar a roupa molhada na máquina por muito tempo.