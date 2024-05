Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 2 e 13

Nem sempre as notícias que chegam são boas, muitas vezes é por elas que se descobrem verdades difíceis e traições. Apenas saiba lidar com os movimentos da vida que não o agradam e tente ver as saídas, os livramentos e a chance de evoluir sem levar pesos que já não servem.

Virgem – Cartas 3 e 18

O passado ainda pode influenciar a sua vida e notícias podem chegar. É o momento de compreender o que sente, mas sem deixar de se preocupar com o seu presente, pois ele é mais importante e o que o levará ao futuro.

Libra – Cartas 9 e 18

Cuidado com aquilo que você deixa o abalar e como você mostra sua fraqueza aos outros. Tem coisa que está muito distante já e precisa ser superada, por mais que já tenha importado muito. É hora de colocar sua energia no presente.

Escorpião – Cartas 32 e 30

A sorte para os assuntos do lar e das relações mais próximas está em alta e é sua vez de aproveitar. Use essa energia para solucionar problemas também e ter tudo em ordem para quando a felicidade chegar.