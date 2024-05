Seis cuidados com a pele seca antes e depois da maquiagem

Cuidar da pele seca pode ser um desafio, especialmente quando se trata de aplicar maquiagem. Sem os cuidados adequados, a maquiagem pode destacar ainda mais a secura e as imperfeições.

Listamos seis cuidados essenciais para manter a pele seca hidratada e saudável antes e depois da maquiagem, garantindo um acabamento impecável e duradouro. Continue a leitura e saiba mais!

Cuidados antes da maquiagem

1 - Invista em hidratação profunda

Antes de qualquer coisa, a hidratação é crucial. Use um hidratante adequado para pele seca, rico em ingredientes como ácido hialurônico e glicerina. Aplique-o generosamente e dê tempo para que ele seja absorvido completamente antes de continuar com a maquiagem.

2 - Use um primer hidratante

Um primer hidratante ajuda a criar uma base suave para a maquiagem, preenchendo linhas finas e áreas secas. Escolha um produto específico para pele seca, que contenha ingredientes nutritivos para manter a pele hidratada ao longo do dia.

3 - Escolha a base adequada

Opte por bases líquidas ou em creme, que são mais hidratantes que as bases em pó. Bases com fórmulas enriquecidas com hidratantes ajudam a manter a pele com um aspecto saudável e luminoso. Evite bases matificantes, pois podem acentuar a secura.

Cuidados depois da maquiagem

4 - Faça uma limpeza suave

Remover a maquiagem de forma eficaz e suave é fundamental. Use um demaquilante à base de óleo ou um bálsamo de limpeza que não resseque a pele. Evite produtos que contenham álcool ou ingredientes agressivos que possam irritar a pele seca.

5 - Aplique sérum hidratante

Após a limpeza, aplique um sérum hidratante para repor a umidade perdida durante o dia. Séruns com ácido hialurônico são excelentes para atrair e reter a umidade na pele. Massageie suavemente para melhor absorção.

6 - Use creme noturno nutritivo

Finalize sua rotina noturna com um creme noturno rico em nutrientes. Procure por produtos que contenham ceramidas e óleos naturais, que ajudam a reparar e fortalecer a barreira cutânea durante a noite, garantindo uma pele macia e hidratada ao acordar.

