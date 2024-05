Se você tem sardas no rosto, isso é o que revelam sobre sua personalidade ou o que você deve curar

O que significam as pintas no rosto?

O ser humano chega ao mundo, geralmente, sem marcas na pele, e com o passar do tempo começam a aparecer os primeiros sinais de sardas e pintas devido ao crescimento em grupo das células produtoras de pigmento, que são responsáveis por dar cor à pele. O Feng Shui pessoal acredita que esses são indícios de como as pessoas são.

De acordo com a filosofia milenar, quando aparecem do lado esquerdo do corpo, é porque guarda uma conexão com a energia feminina (mãe, avó, bisavó, irmã), e se for do lado direito, com a energia masculina (pai, irmãos, avô, tios). Muitas vezes surgem de conflitos, lutos e mais. Isso é indicado pelo mestre em Feng Shui, Gustavo Antúnez.

Embora a maioria das pintas cresça durante a infância e adolescência, uma pessoa pode ter essas manchas até quase os 40 anos. Algumas desaparecem com o tempo e outras estão presentes desde o nascimento. É importante ressaltar que se for observado um crescimento acelerado ou irregular, é essencial procurar imediatamente um médico para descartar qualquer anomalia.

Aqui apresentamos o que significam de acordo com a parte do corpo em que estão localizados

-Entre a testa e o cabelo: É muito inteligente, aprendendo rapidamente.

-Meio da testa: T ambém conhecida como a pérola do dragão e acredita-se que tenha uma conexão especial com a glândula pineal, o que permite ser muito intuitiva com uma percepção extrasensorial.

-Na frente entre as sobrancelhas: Significa conflito com irmãos, dependendo do lado em que a pinta esteja localizada. Talvez eles não gostem da sua personalidade.

-Acima da sobrancelha: Atrai casais que acham isso tóxico.

-Sinais: Pessoas inteligentes, mas isso as prejudica porque pensam demais nas coisas.

-Pálpebra superior: Significa que são pessoas que têm bons gostos.

-Pálpebra inferior: Uma grande dor que não foi curada, são lágrimas não derramadas.

-No lago lacrimal: Pessoas que se importam muito com o que os outros dizem e pensam. Tendem a mascarar as situações.

-Bochecha: Conflito relacionado com a água, que sempre impede o desenvolvimento e crescimento.

-Ruga nasogeniana: Está relacionada com relações fracassadas de casais. Geralmente, são mães ou pais solteiros.

-Acima do lábio: Possuem o dom da palavra e podem persuadir. São líderes.