Se o seu parceiro o deixou, ele sente sua falta? Isso é o que os psicólogos dizem sobre isso

Embora possamos nos sentir magoadas porque nosso parceiro nos deixou e acreditar que ele está levando uma vida feliz sem pensar em nós, talvez ele sinta saudades. E é que atualmente a psicologia nos permite conhecer a realidade para além do que nossas feridas e distorções cognitivas nos dizem.

Por exemplo, pretendemos adivinhar o futuro ou ler a mente dele. Isso só nos prejudica e nos aprisiona em uma espiral de diálogo interno tóxico que não nos beneficia no processo de recuperação. Por isso, é importante tentar ser maduro e ver a situação com a maior objetividade possível, entendendo que, apesar de ter decidido se afastar de você, você é uma pessoa valiosa e com certeza ele sentirá sua falta.

Se o seu parceiro te deixou, ele é capaz de sentir sua falta?

Do Psicología Online afirmam que, embora exista a crença de que o “deixador” é quem se diverte mais em uma separação, a realidade é que eles também passam por um processo de luto e ainda carregam a culpa, e até o arrependimento, de terem abandonado o relacionamento.

Não pense que você é o único que pode estar se lembrando e sentindo falta de como era seu relacionamento | Freepik (Freepik)

“Neste processo de luto, às vezes, você pode sentir falta de coisas do casal, dos planos que faziam juntos e até da pessoa. Terminar um relacionamento amoroso levará a pessoa a passar por um luto e, como consequência, por momentos de tristeza, medo de ficar sozinho ou de incerteza se tomou a melhor decisão ou não”, explicam.

"Portanto, o mito de que a pessoa que deixa não sofre não é verdadeiro, já que o luto pela perda do relacionamento é sentido por ambas as partes, além disso, no caso de quem termina, pode-se acrescentar a culpa, um sentimento que muitas vezes é fonte de desconforto para quem o sente", acrescentam.

O processo de luto é sentido por ambas as partes com tristeza, medo, negação, depressão e muito mais | Freepik (Freepik)

Isso não significa que ele queira voltar, mas faz parte de um processo humano natural de recuperação. Isso pode ser notado por sinais como ele interagir com seu conteúdo nas redes sociais, escrever ocasionalmente para saber como você está, perguntar à sua família e amigos sobre você, entre outros gestos.