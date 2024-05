Os 5 homens mais ciumentos do zodíaco

Os ciúmes são naturais, pois é uma forma de manifestar quando a pessoa se sente ameaçada pela presença de outra; no entanto, quando isso sai do controle e se torna mais opressivo, torna-se um perigo iminente, e há homens do horóscopo que podem chegar a grandes extremos, embora isso não signifique que todos sejam assim, pois isso também depende em grande parte dos valores familiares e das experiências vividas, especialmente na infância.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Esses caras são realmente ciumentos. Para eles, outra pessoa perto de seu parceiro é simplesmente uma ameaça ao relacionamento, então às vezes têm uma percepção exagerada quando não recebem a atenção de que precisam, pois desejam ser os primeiros na vida de suas namoradas ou esposas. Eles querem ter controle de tudo e essa é uma das razões pelas quais estão sempre supervisionando suas parceiras, o que faz com que elas se sintam sufocadas.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Se não têm um contato constante com seus parceiros, eles se sentem muito mais vulneráveis. Eles têm a ideia errônea de que ela é sua propriedade, então nem mesmo permitem que tenham contato com familiares e amigos, pois eles poderiam ‘abrir suas mentes’ para que possam encontrar alguém melhor. Suas condutas tendem a gerar, muitas vezes, transtornos de ansiedade ou depressão em suas ‘metades’. São relacionamentos que não estão baseados no amor, mas no medo.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Embora eles sintam certa superioridade sobre seus parceiros, simplesmente carecem de autoestima, pois sentem que serão abandonados e isso os faz sentir vulneráveis, uma emoção com a qual não comungam, por isso recorrem ao chantagem emocional para conseguirem o que querem. Além disso, costumam humilhar e desqualificar seu parceiro, apenas com o objetivo final de que não tenham confiança suficiente neles para se atreverem a sair.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Eles são muito manipuladores. No início, conquistam com belas palavras e ações. Sabem muito bem o que fazer e dizer para que elas caiam em suas redes, e quando se sentem seguros, começam a minar a autoestima de suas namoradas, são capazes de mudar a imagem, expectativas na vida. São mentirosos e quando sentem que estão perdendo a batalha, se vitimizam para fazer a outra parte se sentir mal, que claramente não sabe como agir porque eles se encarregaram de destruir sua segurança.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Controlam tudo, desde como se vestem, até quanto tempo demoram para chegar de um ponto a outro. Manipulam facilmente ao seu bel-prazer. Não respeitam os espaços de seus parceiros porque a individualidade é proibida no relacionamento, pelo menos a delas, porque a deles sempre prevalece. Podem até mostrar um rosto para os outros e outro completamente diferente em casa. Acreditam que todos estão de olho em suas garotas e elas são as culpadas.