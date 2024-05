Horóscopo Chinês: Estes são os signos que mais gostam de plantas

No horóscopo chinês, certos signos se destacam pela profunda afinidade com o reino vegetal.

4 animais sao conhecidos por serem os que mais amam as plantas. Confira a lista:

Dragão - (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024)

Os dragões encontram imensa satisfação em criar ambientes verdes exuberantes, repletos de plantas exóticas e jardins primorosamente cuidados. Para estes seres, a paixão pelo extraordinário manifesta-se na busca incansável por espécies únicas e raras para a sua coleção. Cada planta selecionada não é apenas um tesouro botânico, mas também uma manifestação do seu gosto requintado e do seu desejo de se rodear do excepcional.

Cavalo - (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014)

Os cavalos encontram profunda paz e equilíbrio na natureza. Para eles, não há prazer maior do que mergulhar na vastidão de campos verdes e florestas exuberantes. Adoram sair para a explorar diversos ecossistemas e encontrar uma riqueza de flora fascinante. Cada excursão ao ar livre se torna uma oportunidade para apreciar a diversidade da vida vegetal, desde delicadas flores silvestres até imponentes árvores antigas.

Coelho - (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023)

Os coelhos estão entre os amantes das plantas mais devotados. Para eles, cultivar jardins repletos de flores vibrantes e ervas perfumadas é uma atividade que vai além da mera paixão. É uma expressão de sua profunda conexão com a natureza. O ato de plantar e cuidar das plantas torna-se um ritual sagrado que lhes dá uma sensação de paz interior e uma conexão tangível com a própria terra.

Cobra - (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013)

As cobras têm um profundo respeito pelo poder regenerativo da natureza. Para eles, o estudo da botânica é mais que uma simples curiosidade. É uma forma de homenagear e compreender a magia inerente à vida vegetal. Fascinados pela diversidade e complexidade do reino vegetal, gostam de experimentar diferentes técnicas de cultivo e de explorar os mistérios da horticultura.

Com informações do site C5N