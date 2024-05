Horóscopo chinês: confira as previsões deste final de semana para todos os signos

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

O Rato terá muita energia para enfrentar as questões do cotidiano e realizar toda a tarefa. Propício para perseguir com paixão os objetivos que o fortalecem no campo de trabalho. Pessoas de grande influência podem abrir para você portas que serão importantes no futuro.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Você enfrentará esse período de forma positiva e poderá fazer mudanças tanto no trabalho quanto pessoalmente. O Buffalo se sentirá mais seguro e confiante em suas habilidades e não será difícil encontrar o melhor caminho. O bom humor permitirá que você deixe de lado o negativo , adote uma visão mais otimista em relação ao futuro e, se necessário, mude de rumo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, o Tigre terá a convicção e a força que garantirão o sucesso nos desafios que se avizinham. Esta fase pede ao Tigre uma análise da situação atual. Recomenda-se não gerar resistência e sim, adaptar-se às novas circunstâncias com uma boa predisposição.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Predisposição positiva para enfrentar uma intensa vida social que este período propõe ao Gato. A possibilidade de fazer parceria com um velho amigo pode dar força aos seus projetos. As energias estarão com você durante este período, embora alguns assuntos familiares exijam mais tempo.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Existem boas perspectivas gerais para o Dragão. A influência do momento o ajudará a organizar e concretizar seus desejos e ideias. A economia melhora e os negócios prosperam de forma constante. Quem trabalha em relação de dependência também pode receber boas notícias.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Um importante processo de transformação levará a Cobra por um caminho de progresso e melhoria . As responsabilidades aumentarão, mas você receberá grandes recompensas em troca. O desafio será equilibrar o trabalho com a vida pessoal e familiar . Ambas as áreas exigirão atenção e será necessário não descurar nenhuma para se sentir em harmonia.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana você sentirá que as coisas não estão avançando . Podem surgir obstáculos que exigirão que o Cavalo mostre sua engenhosidade e adaptabilidade. Haverá momentos de entusiasmo e alegria e outros mais calmos e solitários. Mas também serão reveladores e lhe darão grande visão e intuição profunda.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Cabra manifestará o seu lado mais positivo e saberá aproveitar as possibilidades de progresso que surgirem. É hora de tomar decisões e planejar os projetos que você está planejando. Você terá proteção, mas terá que ter cuidado na hora de assinar documentos, será importante ler as letras miúdas antes de se comprometer.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante este período as perspectivas serão boas para o Macaco. A possibilidade de se destacar profissionalmente, bem como a estabilidade económica, irão mantê-lo calmo e com melhor ânimo. As energias desta semana trarão satisfação no âmbito social , seu prestígio aumentará e você poderá receber uma proposta interessante.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Novidades, projetos e novos contatos trazem entusiasmo ao trabalhador. Você encontrará a ajuda financeira que esperava e será um período positivo em termos de economia . Embora também seja possível que alguns assuntos tenham que esperar ou que surjam despesas inesperadas dentro de casa.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana será lenta para o Cachorro. Você lutará para superar algumas limitações ou resistências que deverá enfrentar com boa vontade. O cargo estará sujeito a mudanças estruturais ou posicionais que certamente implicarão maiores responsabilidades, mas também poderão trazer melhores condições.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

As exigências no trabalho serão inúmeras, mas trarão satisfação económica e profissional. Nesse período, a pessoa deste terá que trabalhar muito, mas muitas vezes terá sorte e qualquer pendência poderá ser resolvida.

Com informações do site La Nacion