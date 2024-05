‘Grey blending’: as novas mechas para disfarçar os cabelos grisalhos e rejuvenescer o rosto

Inevitavelmente, o passar do tempo deixa marcas no corpo e o cabelo não escapa disso. É então que os cabelos grisalhos começam a aparecer e se tornam um grande tormento para muitas pessoas, que buscam maneiras de escondê-los com tinturas e disfarçá-los com algumas técnicas. Uma dessas técnicas é o ‘grey blending’.

É conhecido como a técnica de coloração de cabelo que permite a transição para o cabelo prateado, de forma que os cabelos grisalhos naturais são camuflados e o resultado final é bastante natural, pois são usados tons de cinza para iluminar o rosto e uma base escura, geralmente castanho escuro.

Estas mechas, feitas com a técnica baby light, ajudam a rejuvenescer o rosto e a exibir os cabelos grisalhos com muito estilo. Os tons mais usados são o cinza pérola ou prateado. O portal da Loreal de Paris explica que "são feitas da mesma forma que um balayage, mas muda o tom, que em vez de loiro é feito em cinza, admitindo muitos matizes desde cinza pérola até cinza azulado ou até mesmo cinza com um toque rosado".

Eles afirmam que uma das vantagens das ‘greys blending’ é que podem ser usadas tanto por mulheres com cabelos longos quanto por aquelas com cabelos curtos, e a transição fica ainda melhor em mulheres com cabelos loiros ou castanhos claros. Além disso, elas não exigem muito cuidado, o que é bastante prático para quem não tem tempo ou dinheiro suficiente para retoques mensais.

Por sua vez, o jornal El Español descreveu em um de seus artigos que o que diferencia o ‘grey blending’ de outras técnicas “é a quantidade de cobertura obtida. Esse processo simplesmente realça nossa cor natural e ao mesmo tempo mantém algumas dessas canas no lugar de simplesmente ocultá-las completamente”.

Além disso, explica que "os reflexos são introduzidos sutilmente a poucos centímetros das raízes, o que significa que requerem muito pouco manutenção e, se preferir, pode deixá-los crescer sem precisar ir ao salão de beleza".

Em relação à manutenção, o ideal é usar shampoos e condicionadores, bem como máscaras para manter sempre o cabelo hidratado, uma vez que tende a secar devido ao processo químico necessário para obter esse efeito grisalho. Também é recomendável usar protetor solar para o cabelo, para manter a cor.

Esta técnica é ideal para mulheres que têm um estilo de vida ocupado e desejam uma manutenção mínima, pois as raízes não são tão evidentes e o crescimento do cabelo parece menos marcado. No entanto, é importante ter em mente que, agora que terá tons mais frios no cabelo, será necessário dar cor ao seu rosto com uma maquiagem suave.