Estilo ‘genderless’: a nova moda sem gênero que está em alta e como você pode usá-la

A moda sem gênero ou ‘genderless’ começa a dominar as tendências, por isso cada vez mais pessoas estão aderindo às roupas que não possuem gênero, considerando que dessa forma têm mais liberdade de identidade.

Ao contrário da moda unissex, que se caracteriza por oferecer roupas para ambos os sexos, o 'genderless' foca em projetar roupas que não distinguem o gênero.

O termo ‘genderless’ refere-se da mesma forma ao que é conhecido como andrógino ou ‘estilo sem género’, por não ter identificação.

"Na verdade, ao longo da história humana sempre se brincou com a ambiguidade de gêneros e é agora, no século XXI, quando volta a ser levado em consideração, principalmente para aplicá-lo ao mundo têxtil. O estilo andrógino, ou androgênico, é alcançado com peças que podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres", explica Jesús Reyes, jornalista especializado em moda, estilista e CEO da CoolHunting Madrid Comunicación.

Assim você pode adotar o estilo ‘genderless’

A moda está em constante evolução e, embora os homens continuem a se vestir como homens e as mulheres como mulheres, cada vez mais passarelas oferecem novas propostas que se tornam virais na sociedade mais moderna.

É por isso que alguns especialistas em moda consideram que as grandes marcas no futuro poderiam eliminar das suas lojas principais as secções MAN e WOMAN para deixar um espaço mais amplo e não limitar as pessoas.

Esta moda é caracterizada por peças sem forma ou cores específicas, predominando os tons de cinza, branco, preto ou cru. Quanto aos cortes, costumam ser retos, com volume ou tecidos confortáveis.

Algumas das peças mais usadas são: calças, saias-calça, jardineiras, macacões, blazers para ambos, cardigãs longos de malha ou o denim são algumas das peças.

Quanto ao calçado, também há uma unificação, sendo sapatos com solas planas ou altas de salto alto.

Esta tendência se abriu caminho diante do crescimento da comunidade LGBT+ nos últimos anos, a qual tem permitido que os desfiles de moda incluam espaços representativos para pessoas transgênero ou não binárias.

Um dos desfiles em que se pôde apreciar roupas sem estilo foi durante o desfile da Mugler para a Primavera/Verão 2021, que incluiu no elenco modelos trans como Hunter Schafer ou Dominique Jackson.

Algumas das marcas que lançaram esse estilo no mercado são: Telfar, Cold Laundry e Pangaia, para citar apenas algumas.