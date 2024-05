Este é o corte de cabelo que destronará o bob em maio e deixará você mais jovem

Maio trouxe uma nova tendência de corte de cabelo, deixando para trás o clássico estilo bob em suas diferentes variantes, para dar lugar a outro muito mais ousado e dinâmico. Trata-se do corte de cabelo em camadas, que algumas celebridades optaram por usar em décadas passadas, mas que agora está de volta, já que a moda é cíclica.

O corte de cabelo em camadas desfiadas é caracterizado por ter as pontas das camadas desiguais e texturizadas, em vez de estarem perfeitamente alinhadas. Este tipo de corte proporciona um visual descontraído e moderno, com um acabamento suave e natural. Além disso, ajuda a refrescar o rosto, tirando anos de idade.

A atriz Jennifer Aniston é uma das celebridades que mais adora este estilo, porque o considera confortável, fácil de manter e muito versátil para fazer penteados. Além disso, acrescenta muito volume, sendo uma excelente alternativa para meninas com pouco cabelo, mas outros aspectos como os traços do rosto e a textura do cabelo devem ser levados em consideração. É favorável para todos os tipos de cabelo.

Se você tem fios finos, então esta é uma excelente alternativa para você, pois faz com que pareçam mais abundantes e com mais volume. Mas, se você tem cabelo ondulado ou cacheado, o desfiado realçará a textura natural do cabelo e criará um visual mais definido e fluido. Como é um corte que não requer tanto manutenção ou cuidados, é ideal para quem não tem tempo para isso.

É uma maneira mais relaxada e descontraída de exibir o cabelo, já que as camadas desfiadas proporcionam um visual mais casual e moderno. Como em qualquer corte, é necessário fazer ajustes de tempos em tempos para manter a forma e a textura.

Uma maneira de conseguir um visual ousado é usando produtos que ajudem a realçar a textura e definição do cabelo, como cremes para pentear ou ceras modeladoras, embora deixá-lo secar ao ar livre também possa proporcionar um efeito mais natural e menos estruturado.

Apesar de geralmente ficar ótimo em quase todos os rostos, há alguns em que favorecem enormemente, como os ovais, pois realçam os traços faciais sem adicionar muito volume nos lugares errados.

Se tiver o rosto quadrado ou retangular, as camadas desfiadas suavizam os ângulos e criam um visual mais equilibrado e harmonioso. Se o seu rosto for em forma de coração, esse corte pode equilibrar a forma ao adicionar volume na parte inferior, criando uma aparência mais proporcional.

Em resumo, o corte de cabelo em camadas é uma excelente opção para aqueles que buscam um estilo moderno, casual e com um toque de textura e movimento. No entanto, é importante consultar um estilista profissional para determinar se esse corte é adequado para o seu tipo de cabelo e formato de rosto específicos.