Calças paper bag estão destinadas a ser um sucesso, especialmente combinadas com um blazer

As calças paper bag estão de volta com força em 2024, propondo um dos looks de escritório mais bonitos e elegantes. O melhor de tudo é que o seu corte favorece todas as mulheres e é uma das opções que não pode deixar passar nesta temporada.

Foram as mom jeans que abriram caminho para as roupas de cintura alta, demonstrando que esse tipo de peça não apenas beneficiava todos os tipos de corpos, mas também adicionava um toque elegante em poucos minutos, permitindo que as mulheres se sentissem seguras, deixando para trás o tormento das peças de cintura baixa.

O que são as calças paper bag?

Se o que você procura é um visual elegante que não leve muito tempo, então, as calças paper bag são a opção ideal para você e prometem destronar a forma clássica dos jeans para um visual que você não vai parar de replicar.

Uma vez entendido isso, as calças paper bag continuam sendo uma das peças que seguem o legado das mom jeans, de cintura alta, cercando a área da sua cintura com um laço ou cinto e terminando em um efeito franzido na parte superior.

Podem ser encontrados em texturas como o jeans ou tecidos como linho e são perfeitos para visuais casuais ou formais de escritório, você vai parecer chique sem muito esforço. Além disso, é um tipo de peça que permite destacar sua figura de forma recatada e sensual, sem perder a classe ou parecer exagerado.

Como usar calças paper bag com blazer?

É um fato, a moda retrô é a essência de 2024, esse tipo de calça viajou no tempo desde os anos 80, deixando para trás um dos looks mais autênticos que chamará a atenção.

Se você já está amando esse tipo de calça tanto quanto nós, então aqui estão algumas ideias de como você poderia combinar uma das peças mais favorecedoras e parecer muito elegante.

O blazer é o melhor aliado, pois, propõe classe, estilo e sofisticação, misturado com calças paper bag será um sucesso, aqui estão as chaves para usá-lo no escritório ou em eventos formais, até mesmo em seus looks diários você vai adorar.

Um visual digno do luxo silencioso

O luxo silencioso trata-se de adicionar peças ao nosso outfit que nos permitam parecer elegantes e ‘caras’ sem a necessidade de exibir claramente quais marcas estamos usando. Aqui tem um exemplo de como pode consegui-lo com calças paper bag e blazer.

Pronta para o escritório

Para um visual de escritório digno, não opte por cores tão vibrantes, em vez disso, misture tons neutros como preto, cinza e até mesmo oliva, que ficam perfeitos. Se a sua ideia é um visual formal, mocassins, sandálias de salto ou stilettos são a opção.

Aparência total

Quer um visual formal? Então combine um conjunto completo, neste caso calças paper bag com um blazer xadrez escocês, combinando com uma blusa leve tipo camisola, suéter ou blusa de gola alta.

Com sapatos baixos

Aqui a palavra estilo não briga com o conforto, esta é a razão pela qual os mocassins são os grandes aliados deste tipo de peça, você ficará perfeita sem precisar usar saltos altos.

Não tenha medo de estampas

Não tenha medo dos estampados, opte por calças paper bag, seja listradas, florais ou xadrez, ou faça com que seu blazer seja o grande protagonista, criando um visual contrastante ou digno do color block.