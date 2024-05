Atraente e sensual! As mechas ‘burgundy’ são as mais desejadas: rejuvenescem o rosto e são diferentes

A era dos loiros está chegando ao fim, ou talvez fazendo uma pequena pausa para dar lugar às tendências em que os looks naturais predominam.

ANÚNCIO

Atualmente, as mulheres estão em busca de estilos frescos que ajudem a realçar sua beleza de forma natural, deixando para trás o artificial dos loiros, que também submetem o cabelo a um procedimento invasivo que acaba arruinando-o, levando a gastar em tratamentos caros para recuperar sua beleza.

Desde 2023, as tendências minimalistas têm dominado, e onde essa mudança tem sido mais evidente é no setor de beleza, onde cada vez mais mulheres optam por designs simples de unhas, apostando em técnicas que também beneficiam suas mãos, nutrindo-as e hidratando-as. O mesmo ocorreu na maquiagem, trocando sombras por blush e um pouco de rímel, e no cabelo, nem se fala, tanto que a coroa do balayage este ano está em perigo.

Esta é a razão pela qual manter a cor do cabelo em tons como marrom e preto se tornou uma tendência, deixando para trás as descolorações loiras, pelo menos por um momento, já que é um fato que elas continuarão lutando contra o tempo.

Mechas Burgundy Pinterest (Pinterest)

O que são as mechas ‘burgundy’ ou borgonha?

Se o que você procura é dar uma reviravolta no seu cabelo, mas sem optar pelo loiro clássico mantendo a cor castanha ou preta do seu cabelo, então pode experimentar as mechas burgundy ou borgonha, que darão um toque sensual e arrojado ao seu cabelo e que este ano está entre as favoritas de 2024.

Chegou a hora dos tons profundos e o borgonha é apenas um dos muitos pelos quais você pode optar para decorar sua cabeleira castanha ou negra e dar-lhe um toque moderno e diferente.

As mechas burgundy ou borgonha são caracterizadas pela sua cor de vinho que se aproxima do granada e cereja, contendo matizes púrpura e geralmente sendo de um vermelho escuro e profundo.

ANÚNCIO

Esta palavra se inspira na região francesa da Borgonha, que é uma área com muitos vinhedos, é por isso que está associada a essa famosa cor que é tão popular em esmaltes quanto em tons de cabelo.

Mechas borgonha Pinterest (Pinterest)

Quem se beneficia com as mechas borgonha?

Se você não quer fazer uma mudança dramática no seu visual, mas procura um toque de modernidade para o seu cabelo, então as mechas burgundy são para você. Os especialistas em beleza recomendam a versão babylights para adicionar alguns reflexos sensuais ao longo do teu cabelo. Opte por este estilo para um toque ousado.

O melhor deste tom é que favorece todos os tipos de pele e, embora se adapte bem a cabelos loiros, é nos cabelos escuros que mais se destaca, proporcionando aquela vitalidade que você tanto procura. Além disso, tem um toque atraente de mistério que você não vai querer perder.

Para conseguir essa coloração, não são necessários tratamentos muito invasivos, então você vai parecer perfeita sem danificar seu cabelo.