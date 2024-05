As sandálias de joia são a sensação deste 2024: 4 looks para usá-las com classe e originalidade

As sandálias de joias são as mais elegantes e glamorosas de 2024

As sandálias joia chegaram em 2024 para se tornarem as favoritas, pois são muito elegantes, glamorosas e vão elevar o seu visual sem precisar ficar desconfortável.

ANÚNCIO

Estas sandálias são caracterizadas por terem jóias, pérolas ou brilhos em seu design, são modernas, geralmente baixas ou com salto muito baixo, por isso são muito confortáveis e ficam bem em qualquer idade.

Existem muitos tipos e muitas maneiras de combiná-los, por isso mostramos algumas sugestões de looks para você parecer elegante e muito original.

Calças de ganga e camiseta com sandálias de joia

Se quiser esbanjar classe com um visual casual, pode optar por umas calças de ganga, sejam skinny, mom ou boyfriend, e combiná-las com uma t-shirt.

Para completar este visual, o melhor é usar sandálias de joias em um tom forte como o vermelho para que sejam o centro das atenções e você pode adicionar um casaco e uma bolsa chique.

Saia midi e top com sandálias de joias

Se quiser vestir algo mais elegante e sexy ao mesmo tempo, pode optar por uma saia midi em tom branco com cinto largo.

Complemente este visual com um top de alças largas e use sandálias baixas com detalhes de joias para um estilo delicado e glamoroso.

ANÚNCIO

Calções de ganga e camisa com sandálias de joia

Outra opção para parecer muito chique em 2024 é usar um short de ganga com uma camisa preta ou branca.

Para este visual, opte por sandálias pretas e grossas com detalhes de joias para dar um toque diferente ao seu visual e, é claro, adicione uma bolsa pequena e chique.

Vestido de renda com sandálias de joia

Para um visual mais formal e sexy, você pode optar por usar um vestido longo e justo de renda em tom branco.

Neste caso, use sandálias de salto alto sem calcanhar com detalhes em transparência ou em tom nude e você vai se destacar e brilhar.