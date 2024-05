As revelações do tarot desta sexta-feira (17) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A paixão arde dentro de você, esta sexta-feira é dia de introspecção e reflexão no campo do amor para tomar as melhores decisões. Abra-se para novas possibilidades amorosas, mas sem se apegar a expectativas idealizadas.

Capricórnio

Um amor do passado pode retornar à sua vida nesta sexta-feira. Surpresas inesperadas e emoções confusas podem surgir na esfera emocional, mas analise a situação com atenção e ouça o seu coração antes de tomar decisões importantes.

Aquário

Não tenha medo de empreender e correr atrás dos seus sonhos, a criatividade e a inovação serão suas aliadas para alcançar o sucesso neste momento. Cuide da sua saúde, modere o consumo de álcool e comida de fast food.

Peixes

Confie na sua intuição e tome decisões sábias para o seu futuro financeiro. Mantenha uma comunicação calma e eficaz com seus colegas. Sua criatividade e capacidade de trabalhar em equipe serão fundamentais para o seu sucesso.

