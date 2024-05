As revelações do tarot desta sexta-feira (17) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Nesta sexta-feira você terá uma boa situação financeira;. Porém, você não deve confiar em si mesmo nem cair em tentações que o desviem de seus objetivos. No amor, um parceiro do passado irá procurar que você volte, analise bem a situação antes de tomar uma decisão.

Virgem

Você estará cheio de ânimo e otimismo, sentirá que seus planos estão no caminho certo e que está alcançando sucesso em todas as áreas da sua vida. Lembre-se que você é o signo mais ordenado e metódico do Zodíaco, e que essas qualidades fizeram de você o pilar da sua família.

Libra

Sexta-feira é ideal para você ter encontros românticos, confissões apaixonadas e reencontros inesperados. Se você é solteiro, a possibilidade de conhecer alguém especial está latente. Um bônus econômico lhe trará alegria e estabilidade financeira, lembre-se de investir com sabedoria e não desperdiçar esse presente do universo.

Escorpião

A paixão arde dentro de você, esta sexta-feira é dia de introspecção e reflexão no campo do amor para tomar as melhores decisões. Abra-se para novas possibilidades amorosas, mas sem se apegar a expectativas idealizadas.

Com informações do site Nueva Mujer