Anorgasmia? 3 poderosas dicas para que nada te impeça de atingir o máximo ponto de prazer

O orgasmo é o ponto máximo que todos, homens e mulheres, desejam sentir no encontro sexual, no entanto, algumas mulheres não conseguem atingi-lo ou nunca o experimentaram. Isso é conhecido como anorgasmia e no Manual de Psiquiatria de Alfonso Mendoza, é classificado como um distúrbio sexual que afeta entre 20% e 25% das mulheres.

ANÚNCIO

De acordo com a psicóloga e sexóloga espanhola, Esther Fuentes, pertencente ao grupo Dr. Oliveros, esta incapacidade de atingir o clímax na relação é uma das principais preocupações das pacientes que procuram consulta, e desenvolve-se por diferentes motivos, sendo a maioria deles de natureza psicológica, como um evento traumático, como um abuso sexual; ou conflitos com o parceiro.

Ela afirmou que isso gera frustração na paciente, pois às vezes podem sentir orgasmo apenas com a masturbação ou sexo oral; ter desejo sexual, mas não alcançar o clímax por ter a sensação de que não vão experimentar, assim como simplesmente não temos em nenhuma circunstância. Ela afirmou que "a falta de educação sexual favorece uma visão negativa do sexo".

Então, como conseguir se livrar de todas essas crenças e traumas que impedem de ter uma vida íntima prazerosa com seu parceiro? Fuentes aconselhou que o ideal é participar de terapia psicológica, para avaliar e determinar quais foram esses fatores que originaram e mantêm a dificuldade; além disso, corrigir crenças errôneas sobre a sexualidade; é claro, promover o conhecimento do próprio corpo; e facilitar a comunicação com o parceiro.

Num recente trabalho publicado pela BBC Mundo, algumas especialistas no assunto deram cinco dicas importantes que devem ser adicionadas ao acompanhamento psicológico e que também podem ajudar a experimentar essa sensação prazerosa.

1. O que é o orgasmo

É vital que a mulher entenda o que significa para ela atingir um orgasmo e com que finalidade ela deseja isso: "Muitas querem apenas demonstrar aos seus parceiros que são boas amantes, mas isso as bloqueia e não as ajuda a se concentrar no que realmente gostam", comentou Fabiola Trejo, especialista em prazer sexual do México, para a cadeia europeia.

2. Explorar o corpo

Trejo destacou que é vital conhecer cada parte da vagina, e isso vai além da aparência, mas das sensações que podem ser experimentadas ao massagear e tocar cada centímetro do órgão reprodutor. Ele afirmou que isso aumenta o desejo sexual e o erotismo.

3. Olá, clitóris!

As especialistas concordam que é preciso internalizar que não só se pode atingir o orgasmo através da penetração, por isso na autoexploração também se deve focar no clitóris e apoiar-se nele durante os encontros sexuais. “É preciso entender que não é a posição, mas sim a estimulação do clitóris. Há diferentes formas de experimentar um orgasmo, mas se formos à base, ao mais eficaz, você precisa de fricção”, destacou Trejo.