Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Exu 7 Encruzilhadas

Hora de se aproximar e ser aquele que colabora e é reconhecido pela vontade em que participa das coisas. Não deixe que nenhuma posição de poder passe por cima da dignidade e discernimento.

Capricórnio – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Continue mostrando sua dignidade e atraindo o respeito. Entrar em conflitos por ciúme, manipulação e se fazer de vítima só o diminuem, ofuscando seu verdadeiro brilho e confiança.

Aquário – Carta da Pomba Gira 7 Saias

Os esforços são reconhecidos e dá gosto viver. É hora de se nutrir com as perspectivas positivas e com a ideias poderosas que podem surgir. Apenas não se desequilibre com o ego.

Leão – Carta do Exu Morcego

Momento de atenção redobrada com a intuição e os problemas para poder superar sentimentos que não o levam a lugar nenhum. O momento da adversidade é o que mais se trabalha, mas as recompensas também chegam com a superação.