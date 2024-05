Adeus biquínis! O tankini será a sensação desse ano

O tankini chega para tirar a coroa dos famosos biquínis, mostrando que você pode parecer sexy sem a necessidade de mostrar muita pele e é perfeito para uma tarde na piscina ou um passeio pela praia, o melhor é que é favorecedor e chique.

As tendências estão se movendo em direção ao nostálgico e ao retrô, é por isso que no mundo dos trajes de banho, os biquínis também estão passando por uma mudança significativa e os tankinis estão retornando dos anos 90 para mostrar que é possível ter tudo em um só.

Tankinis são trajes de banho que consistem em uma parte de cima semelhante a um top, com a parte de baixo sendo uma cueca ou short. Eles são uma opção popular para mulheres que desejam mais cobertura do que um biquíni tradicional, mas ainda querem a praticidade de um traje de banho de duas peças.

Chegou a hora de dizer adeus aos biquínis e dar uma chance aos tankínis, os trajes de banho que são o híbrido perfeito entre biquíni e maiô que você não vai querer parar de usar nas suas próximas férias, tem tudo!

O melhor de tudo é que você pode usá-lo até mesmo com calças e ter um visual confortável nas suas férias sem a necessidade de combinar roupas, já que apenas o seu top de biquíni é suficiente para combinar sem carregar muito na piscina ou na praia.

O tankini pode ser encontrado em muitas formas, uma delas é uma blusa de alças longa que vai até a parte da calcinha do biquíni ou um top que deixa parte do abdômen à mostra, proporcionando um visual ainda mais sexy.

Uma versão clássica

A versão clássica do tankini é um top de alças longo que se combina com a clássica calcinha de biquíni, aqui temos um em preto, mas em tons e estampas não paramos, é simplesmente perfeito.

O toque sexy

Se o seu objetivo é exibir um corpão na praia, o toque sexy é encontrado através de tops com aberturas ou designs cut-out na parte superior do seu tankini, você estará fresca e chique nas suas próximas férias.

Para as amantes de glamour

Para as amantes da moda e da elegância, os tankinis com designs como este, que possuem uma manga assimétrica com uma calcinha de biquíni, farão você parecer a mais elegante.

Para um estilo casual digno de Barbie

Este visual é perfeito para aquelas que adoram ser vistas, desde as cores que têm uma combinação alegre com tons de laranja e rosa, além das mangas bufantes que roubam a atenção, você terá o estilo mais cativante do verão.

Para um estilo desportivo

Os tops de manga comprida de estilo desportivo têm um ar rebelde e livre que não podemos ignorar, vais parecer uma deusa sem muitos elementos.