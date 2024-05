Adeus ao jeans! As saias de franjas são a sensação de 2024 e assim você pode usá-las para arrasar

As saias com franjas boho são uma das peças mais confortáveis e chiques deste 2024 e chegaram para substituir as de ganga, pois são ideais para um visual diferente e original.

ANÚNCIO

Trata-se de uma saia longa, disponível em diferentes tons, bege, preto, branco, e tem franjas nas pontas, e você pode combiná-las de várias formas.

Saia com franjas boho com camisa e saltos altos

Uma forma de usar esse tipo de saia com borlas boho é com uma camisa, seja branca, jeans ou bege, qualquer tom que combine com esta peça.

Para este visual, é melhor complementar com uns saltos altos no mesmo tom da saia e uma bolsa pequena.

Saia com franjas boho com jaqueta e botas

Outro look chique e muito original que você pode usar em 2024 é uma saia com franjas boho em tom preto com um top e cinto.

A este traje você pode adicionar uma jaqueta de couro preta e complementar com botas altas para um estilo confortável e moderno.

Saia com franjas boho com camiseta e sapatos de salto alto

Se quiser algo mais elegante e sofisticado, então use uma saia com franjas boho preta com uma camiseta preta ou branca.

ANÚNCIO

Para elevar o look, use um par de scarpins pretos e você verá como vai brilhar. Você também pode adicionar um chapéu preto e uma bolsa chique.

Saia com franjas boho e top

Também podes usar uma saia com franjas boho com um top num look mais sexy e chique e adicionar um cinto.

Para este visual, podes escolher entre botas ou saltos, o que te fizer sentir mais confortável, e claro, adicionar algumas joias e um chapéu para dar um toque mais original.